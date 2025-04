Giovani Lottatori dei Vigili del Fuoco di Pisa protagonisti a Torino

Written by admin• 10:27 am• Pisa, Sport

PISA – Ottimi risultati nella Gara Nazionale di Lotta Stile Libero giovanile, la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa ha partecipato alla gara nazionale a Torino, ottenendo ottimi risultati. Gli atleti pisani hanno dimostrato talento, impegno e determinazione in una competizione che ha visto la partecipazione di squadre da tutta Italia.

Alkidi Kasami ha vinto tutti i suoi incontri, conquistando il primo posto con una prestazione impeccabile. Bruno Kasami, nonostante una partenza difficile, ha vinto quattro incontri consecutivi, meritandosi il riconoscimento per la sua tenacia e crescita. Raffaele Avino, dopo aver vinto i primi due incontri, si è fermato al 3° posto, ma ha dimostrato grande carattere e voglia di migliorarsi. Infine, Martin Scali ha incontrato avversari molto forti, ma ha lottato fino alla fine, piazzandosi anche lui al 3° posto.



L’allenatore Francesco Gaddini ha commentato: “Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti. I ragazzi hanno dimostrato grande impegno e spirito di squadra, e sono sicuro che continueranno a crescere.” Questa esperienza dimostra l’importanza della lotta nel far crescere i bambini, non solo dal punto di vista sportivo ma anche personale. La lotta aiuta a creare carattere e insegnare la voglia di mettersi sempre in gioco, imparando a confrontarsi con gli altri bambini e affrontando le sfide con determinazione. La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa si prepara a nuove sfide, rafforzata dalla passione e dalla determinazione mostrata durante questa competizione.

Last modified: Aprile 2, 2025