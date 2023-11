Giorni intensi di lavoro per i Vigili del Fuoco di Pisa

Scritto da admin• 8:41 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – In questi giorni di maltempo i Vigili del Fuoco di Pisa sono stati impegnati in decine di interventi eseguiti prevalentemente per danni d’acqua e tagli di piante cadute o pericolanti.

La micro-emergenza ambientale di questi giorni è stata gestita egregiamente. Molti gli interventi svolti da parte dei Vigili del Fuoco di Pisa, nella messa in sicurezza di tetti divelti e la rimozione di elementi pericolanti. Alcuni crolli hanno interessato le coperture degli edifici e le squadre sono state impegnate in interventi complicati che han visto necessario l’utilizzo di specifiche tecniche, per risolvere situazioni di pericolo e la successiva messa in sicurezza.

Nel comando di Pisa dove opera Il team SAF (Speleo Alpino fluviale), vigili del fuoco specializzati per effettuare soccorso e lavori in quota, hanno operato anche sotto la pioggia e le raffiche del vento per tutelare le persone e preservare i loro beni.

Nella foto i Vigili del Fuoco in azione sul tetto di un edificio, per le operazioni di copertura di un tetto danneggiato da forte vento e pioggia

