Giornate Fibonacci, il programma degli eventi a Pisa

PISA – “Dal numero alla bellezza. L’eredità di Fibonacci nell’arte” è il primo degli appuntamenti dedicati a Leonardo Pisano detto il Fibonacci, in programma venerdì 21 novembre.

Nella stessa giornata anche la inaugurazione di una proiezione artistica in Logge di Banchi e della installazione “PHI” dell’artista Owen Mc Ateer ai Bagni di Nerone. Nei giorni successivi, convegno su “Fibonacci matematico“, presentazione del libro sul “Teorema di Fibonacci“, incontri con gli studenti e la tavola rotonda su Fibonacci e il Mediterraneo.

La conferenza inaugurale si svolgerà a palazzo Gambacorti (ore 15.00) e, dopo i saluti istituzionali di Paolo Pesciatini, assessore al turismo del Comune di Pisa, prevede gli interventi di Claudio Francesconi, sulla installazione di Owen McAteer; Sara Taglialagamba, storica dell’arte (“Leonardo, Pacioli e la sezione aurea: armonia e proporzione nella visione rinascimentale”); Marco Maiocchi (“La serie di Fibonacci intorno a noi”); Gianni Lucchesi, scultore e autore di “OPERAE”; Owen McAteer, artista e autore di “PHI”; Elisa De Bernardi, presidente dell’associazione EstOvestEst.

Al termine, sarà inaugurata in Logge di Banchi (ore 17.00) la proiezione artistica e l’installazione dell’opera “PHI” dell’artista Owen Mc Ateer ai Bagni di Nerone (ore 17.30).

Il programma delle Giornate Fibonacci prosegue sabato 22 novembre con il convegno “Fibonacci: il matematico di Pisa” alla Domus Mazziniana (ore 15.00) e domenica 23 novembre con la presentazione del libro “Il teorema di Fibonacci. Un giallo medievale” di Giorgio Ventura all’Archivio di Stato (ore 16.00). Prevista per domenica 23 novembre anche l’apertura gratuita delle Mura di Pisa per residenti nel Comune di Pisa e per gli studenti dell’Università di Pisa. Infine, lunedì 24 novembre l’incontro con gli studenti alla Cittadella Galileiana (ore 10.30) e la tavola rotonda “Fibonacci: la matematica attraverso il Mediterraneo” in palazzo Gambacorti (ore 17.00).

Le Giornate Fibonacci sono organizzate dal Comune di Pisa, assessorato al turismo, in collaborazione con l’Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Archivio di Stato, Museo degli Strumenti per il calcolo.

IL PROGRAMMA

Venerdì 21 Novembre,

ore 15.00, Palazzo Gambacorti, sala Baleari

Conferenza inaugurale delle “Giornate Fibonacci”: “Dal numero alla bellezza – l’eredità di Fibonacci nell’arte”

Saluti Istituzionali:

Paolo Pesciatini – Assessore al turismo Comune di Pisa

Interventi:

Claudio Francesconi – Curatore della mostra Unframed

Presentazione dell’installazione di Owen McAteer

Sara Taglialagamba – Storica dell’arte

“Leonardo, Pacioli e la sezione aurea: armonia e proporzione nella visione rinascimentale” un approfondimento sui rapporti tra arte, matematica e bellezza, dal De Divina Proportione ai codici leonardiani.

Marco Maiocchi

“La serie di Fibonacci intorno a noi”

Gianni Lucchesi – Scultore autore “OPERAE”

Owen McAteer – Artista autore di “PHI”

Elisa De Bernardi – Presidente dell’Associazione EstOvestEst

ore 17.00, Logge dei Banchi

Inaugurazione proiezione artistica dedicata a Fibonacci

21-22-23 novembre

Ore 17.30, Terme romane

Inaugurazione dell’installazione “PHI” dell’artista Owen Mc Ateer

Proiezione del video sull’opera di Fibonacci dal 21 al 24 novembre dalle ore 17:30 alle ore 24:00

Sabato 22 Novembre,

ore 15.00, Domus Mazziniana

Convegno “Fibonacci: il matematico di Pisa”

A cura del Centro sociologico Italiano di Pisa

Saluti Istituzionali:

Paolo Pesciatini – Pietro Finelli – Tommaso Esposito

Relatori:

Anna Checcoli Marjani Mazzantini – Fibonacci, i numeri, le leggi sacre dell’universo

Paolo Ercolani – Da Leonardo Fibonacci all’intelligenza Artificiale dei giorni nostri

Stefano Fava – Fibonacci e letteratura medievale: la matematica della poesia

Giorgio Piccaia – La regola aurea e la sequenza di Fibonacci nell’arte

Giovanni Ranieri Fascetti – La Libera Muratoria operativa ai tempi di Fibonacci

Domenica 23 Novembre

ore 16.00, Archivio di Stato

Presentazione del libro di Giorgio Ventura

“Il teorema di Fibonacci – Un giallo medievale” MdS Editore.

Con Jaleh Bahrabadi e Silvia Belli che intervista l’autore

Apertura gratuita delle Mura per residenti nel comune di Pisa e studenti dell’Università di Pisa.

Lunedì 24 Novembre

ore 10.30, Cittadella Galileiana, Padiglione C1

Fibonacci incontra le scuole: seminari per gli studenti.

Con Silvia Benvenuti e Gian Marco Todesco e il personale del Museo degli strumenti per il calcolo

ore 17.00, Palazzo Gambacorti, sala Baleari

Tavola rotonda “Fibonacci: la matematica attraverso il Mediterraneo”

Con la partecipazione di: Djamil Aissani – Universitè de Bèjaia

Raffaele Danna – Scuola Superiore S. Anna

Modera: Fabio Gadducci, Università di Pisa

