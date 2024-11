“Giornata Mondiale delle vittime della strada”: un appello alla sicurezza e alla responsabilità

Written by admin• 12:31 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Domenica 17 novembre, in piazza dei Cavalieri, si è tenuta la “Giornata mondiale delle vittime della strada”. L’iniziativa non si è limitata a ricordare le vittime, ma ha avuto l’obiettivo di promuovere tutte le azioni necessarie per migliorare la sicurezza stradale.

Per l’amministrazione comunale era presente il consigliere Maurizio Nerini, che ha partecipato in rappresentanza del Sindaco di Pisa, portando i saluti del primo cittadino, della Giunta e del Consiglio Comunale. “Sono troppi i tragici eventi che leggiamo frequentemente – ha dichiarato Nerini – e il pensiero va a tanti amici persi troppo presto. È fondamentale sensibilizzare ogni cittadino, trasmettendo un messaggio forte di consapevolezza, responsabilità, prevenzione, informazione ed educazione alla sicurezza stradale, soprattutto tra i più giovani. Come amministrazione, abbiamo già intrapreso e continueremo a portare avanti iniziative per rendere le strade più sicure. Tutti, infine, dobbiamo fare la nostra parte: bastano pochi attimi di distrazione per mettere in pericolo non solo la propria vita, ma anche quella degli altri“.

Last modified: Novembre 20, 2024