Riconoscimento a Palazzo Gambacorti per Noemi Donati dopo i successi ai Campionati Italiani di danza sportiva

Written by admin• 12:46 pm• Pisa, Sport

Frida Scarpa: “Siamo orgogliosi delle eccellenze pisane che raggiungono traguardi così prestigiosi”.

PISA– L’amministrazione comunale ha premiato Noemi Donati, giovane atleta dell’ASD Passion Dance di Pisa, a Palazzo Gambacorti, per i suoi recenti successi ai campionati italiani di Rimini. Noemi ha conquistato la medaglia d’oro in Latin Show 8/9 B, ottenendo il passaggio alla classe A, e la medaglia d’oro in Freestyle Tecnica 8/9 A, ripetendo il risultato dell’anno precedente.

“È sempre un motivo di orgoglio celebrare atleti pisani che raggiungono traguardi così importanti e che ci rendono fieri della loro determinazione. Noemi è un’altra eccellenza del nostro territorio che merita visibilità, supporto e sostegno da parte dell’amministrazione“, ha dichiarato l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa. “La nostra amministrazione vuole essere vicina al mondo dello sport, promuovendo le associazioni e riconoscendo i meriti di chi si distingue nelle proprie discipline“.

