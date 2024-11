“La mareggiata ha colpito ancora il Litorale”

Written by admin• 12:08 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Riceviamo e pubblichiamo segnalazione riguardo alla ,mareggiata che nella notte ha colpito il litorale pisano.

“Ad un anno di distanza si ripresentano i problemi sul litorale. 50 nodi da libeccio e non è ancora finita. Il mare ha superato le barriere alla cella 4 (zona Piazza Baleari-via Duodo Duodi) e la ghiaia ha invaso il Lungomare nella zona del Bar Zenith – afferma Andrea Bartelloni.

“In piazza Viviani le dighe rinforzate stanno reggendo l’urto del mare, ma resta un pò di apprensione anche perché il meteo non è confortante, nella notte tra giovedì e venerdì si prevede un’altra libecciata simile a questa. L’acqua del mare è arrivata un pò in tutte le zone critiche, maggiormente in piazza Baleari e anche in piazza Viviani”, conclude Bartelloni.





Last modified: Novembre 20, 2024