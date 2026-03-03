La cerimonia commemorativa a 49 anni dal disastro aereo del Vega10 sul Monte Serra

Written by Redazione• 2:16 pm• Calci, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI – Sono trascorsi 49 anni dall’incidente aereo del Monte Serra e martedì 3 marzo 2026 la comunità di Calci ha di nuovo accolto i familiari delle 44 vittime, gli ex allievi del corso “Invicti” dell’Accademia Navale di Livorno e i rappresentati dei corpi militari cui appartenevano le vittime, Marina Militare e Aeronautica Militare.

La vicesindaca ff Valentina Ricotta, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e della comunità calcesana, insieme alle autorità e alle delegazioni presenti ha partecipato alla solenne cerimonia commemorativa, iniziata con con la santa messa nella Chiesa dei Santi Giovanni ed Ermolao.

A seguire la deposizione di corone di alloro, al monumento a La Gabella e al sacrario-faro eretto a Prato a Ceragiola, luogo del tragico schianto del C-130 Vega10 avvenuto il 3 Marzo 1977.

