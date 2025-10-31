Giornata di sensibilizzazione sugli screening oncologici: USL Toscana Nord Ovest invita i cittadini a partecipare

Written by admin• 12:09 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – L’Azienda USL Toscana Nord Ovest promuove per lunedì 10 novembre una giornata dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione sugli screening oncologici, rivolta ai cittadini.

Durante l’iniziativa, i professionisti dell’Azienda saranno disponibili per rispondere a domande, fornire consigli utili e aiutare chi non avesse ancora ricevuto l’invito a iscriversi ai programmi di screening.

“I percorsi di screening – spiegano Daniela Giorgi, Chiara Bellotto e Silvia Rubino, responsabili rispettivamente dei percorsi mammografico, colon-rettale e cervice uterina – sono gratuiti e permettono di individuare eventuali problemi in fase precoce, prima della comparsa dei sintomi. Questo aumenta significativamente le possibilità di guarigione completa e riduce la mortalità. Partecipare a uno screening significa entrare in un percorso organizzato dal sistema sanitario, con posti riservati e priorità. Gli screening sono veri e propri percorsi di salute, pensati per specifiche fasce di età, e richiedono poco tempo per offrire enormi benefici: invitiamo tutti a non perdere questa opportunità”.

Pontedera Ospedale “F. Lotti” (atrio principale) ore 8.30-12.30

Cascina Centro socio sanitario ore 8.30-12.30

