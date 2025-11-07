Giornata di prevenzione tiroidea con Fondazione ANT

Written by admin• 12:56 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Il delegato di Pisa di Fondazione ANT, Pietro Augello, esprime un sentito ringraziamento ai volontari del Charity Shop ANT di via Rossini 69 a Pontedera per il loro costante impegno a sostegno delle attività della Fondazione. Da anni ANT è attiva nella zona con iniziative di sensibilizzazione sull’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici e campagne di prevenzione gratuita.

Dopo gli appuntamenti del primo semestre, mercoledì 20 novembre si terrà una giornata di visite ecografiche gratuite nell’ambito del Progetto Tiroide ANT, dedicato alla prevenzione dei tumori tiroidei. Le visite, finalizzate a individuare eventuali noduli sospetti che richiedano ulteriori approfondimenti, si svolgeranno presso gli studi medici della Misericordia di Fornacette (via Madre Teresa di Calcutta 7, località Fornacette – Palaia) e saranno riservate ai residenti di Pisa e provincia.

Le prenotazioni online apriranno martedì 12 novembre alle ore 10:00 sul sito ant.it/cosa-facciamo/prevenzione.

Fondata nel 1978 dall’oncologo Franco Pannuti, la Fondazione ANT Italia Onlus è la più grande realtà non profit italiana per l’assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore e per la prevenzione oncologica. Dal 1985 a oggi ha curato oltre 149.000 persone in 11 regioni italiane, grazie al lavoro di 471 professionisti (tra medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti e operatori socio-sanitari) e all’impegno di oltre 2.000 volontari che contribuiscono alle attività di raccolta fondi.

Dal 2004, ANT ha affiancato all’assistenza domiciliare anche progetti di prevenzione oncologica gratuita, approdati in Toscana nel 2007 e in costante crescita. In un periodo in cui le difficoltà economiche rischiano di allontanare molti cittadini dai percorsi di prevenzione, queste iniziative rappresentano un presidio di salute e solidarietà fondamentale.

Per consultare il calendario completo delle giornate di prevenzione gratuita in Toscana e le modalità di prenotazione, è possibile visitare la pagina ant.it/toscana.

