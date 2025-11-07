L’Università di Pisa conferisce la laurea honoris causa in Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari ad Antonio Patuelli

Written by admin• 12:46 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – L’Università di Pisa ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari al Cavaliere del Lavoro Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). La cerimonia si è svolta venerdì 7 novembre 2025, alle 11, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza”.

Dopo i saluti del rettore Riccardo Zucchi, la professoressa Elena Bruno, presidente del corso di laurea, ha letto la motivazione del conferimento, seguita dalla laudatio della professoressa Giuliana Birindelli, ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari. Al termine, Patuelli ha tenuto la propria lectio magistralis.

Il riconoscimento celebra l’alto contributo di Antonio Patuelli al mondo bancario e finanziario e il suo costante impegno a sostegno della crescita, dell’etica e dell’innovazione nel sistema economico nazionale.

Nato a Bologna nel 1951 e laureato in Giurisprudenza all’Università di Firenze, Patuelli ha ricoperto e ricopre tuttora numerosi incarichi di vertice nel settore creditizio. È presidente dell’ABI dal 2013 e, dal 1995, guida il Gruppo bancario La Cassa di Ravenna, promuovendo principi di trasparenza, stabilità e responsabilità sociale.

Accanto alla carriera istituzionale e professionale, ha sempre coltivato un forte impegno etico e culturale, testimoniato dalla recente nomina a presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

Cavaliere del Lavoro dal 2009, Patuelli è membro dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, dei Georgofili e di altre istituzioni culturali, oltre a essere giornalista pubblicista e direttore responsabile delle riviste Bancaria e Libro Aperto.

Last modified: Novembre 7, 2025