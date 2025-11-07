Pisa – Cremonese, nerazzurri alla caccia del primo successo in A

Written by Antonio Tognoli• 1:16 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Pisa scende in campo nell’anticipo della undicesima giornata: alla Cetilar Arena scende in campo contro la Cremonese. Una sfida giocata spesso in serie B e in serie C, che sbarca per la prima volta anche in massima serie.

Mister Gilardino non recupera nessuno dei lungodegenti Esteves, Stengs e Lusuardi. Confermato il 3-5-2. Albiol tornerà al centro della difesa a supporto di capitan Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo la scelta cadrà ancora su Marin e Aebischer e la conferma di un sempre più positivo Akinsanmiro. Sulle fasce conferme per Tourè a destra e Cuadrado potrebbe partire titolare come contro la Lazio sulla corsia mancina. In attacco Stefano Moreo reduce dalla sua prima doppietta in serie A della sua carriera realizzata all’Olimpico Grande Torino e M’Bala Nzola che sin qui ha realizzato due reti, ma entrambe in trasferta sui campo di Napoli e Milan. La Cremonese di Nicola orfana di ben sette elementi. Oltre a Grassi e Pezzella sono fuori anche Collocolo, Moumbagna, Zerbin e Sanabria. Davanti all’esperto Audero ci saranno Bianchetti, l’ex Lecce Baschirotto e Terracciano. L’ex nerazzurro Barbieri e Faye saranno impiegati sulle fasce, mentre Payero, Vandeputte e Bondo saranno impiegati da Nicola nella linea mediana del campo. In attacco spazio al duo Vardy e Bonazzoli. L’Arena presenterà un buon colpo d’occhio con oltre undicimila tifosi sugli spalti, quasi quattrocento saranno grigiorossi in Curva Ospiti. Prima del match momenti di spettacolo con il duo Franceesco Bottai e Tommaso Novi, che ci delizieranno con le sue canzoni. Un momento di musica e pisanità prima di godersi lo spettacolo del calcio.

PISA – CREMONESE LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-5-2): 1 Semper; 4 Caracciolo, 19 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Tourè, 6 Marin, 20 Aebischer, 14 Akinsanmiro, 11 Cuadrado; 32 Moreo, 18 Nzola. A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 33 Calabresi, 44 Denoon, 78 Mbambi, 94 Bonfanti, 3 Angori, 7 Leris, 8 Hojholt, 21 Vural, 36 Piccinini, 9 Meister, 10 Tramoni, 16 Buffon 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

CREMONESE (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano; 6 Baschirotto; 15 Bianchetti; 4 Barbieri; 32 Payero; 38 Bondo, 27 Vandeputte, 30 Faye; 10 Vardy; 90 Bonazzoli. A disp. 16 Silvestri, 69 Nava, 22 Floriani, 23 Ceccherini, 55 Folino, 19 Sarmiento, 8 Valoti, 20 Vazquez, 48 Lordkipanidze, 11 Johnsen. All. Davide Nicola.

ARBITRO: Marcenaro Assistenti: Alassio-Garzelli. Quarto uomo: Bonacina. VAR: Serra. AVAR: Prontera

