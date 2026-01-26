Giornata della Memoria: inaugurata a Palazzo Gambacorti la mostra sui Giusti tra le Nazioni

Written by admin• 2:11 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, nella mattinata di lunedì 26 gennaio il Comune di Pisa ha inaugurato la mostra “Chi salva una vita salva tutto il mondo. Una mostra per celebrare i Giusti tra le Nazioni”, allestita nell’atrio di Palazzo Gambacorti. L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino a sabato 31 gennaio negli orari di apertura del palazzo comunale.

Le iniziative proseguiranno martedì 27 gennaio, data convenzionale dedicata alla commemorazione delle vittime della Shoah, con un articolato programma promosso dal Comune di Pisa insieme alla Prefettura di Pisa, alla Provincia di Pisa e alla Comunità Ebraica di Pisa.

«La mostra è aperta a tutta la cittadinanza, ma si rivolge in modo particolare ai giovani – dichiara l’assessore alla scuola del Comune di Pisa Riccardo Buscemi –. Da anni promuoviamo esposizioni pensate soprattutto per le nuove generazioni, perché crediamo che la memoria e l’educazione civile passino anche attraverso strumenti semplici e immediati».

Il percorso è dedicato ai Giusti tra le Nazioni, oltre 28mila non ebrei che durante le persecuzioni razziali scelsero di salvare vite, spesso mettendo a rischio la propria. Tra questi, 794 italiani, tra cui figure simboliche come Gino Bartali, e personalità legate al territorio pisano, come il questore Angelo De Fiore e la famiglia Cipolli, recentemente insignita del riconoscimento.

Attraverso pannelli chiari e accessibili, la mostra racconta le storie dei Giusti e accompagna i visitatori in un percorso di riflessione che comprende anche il recente cambio di denominazione di una via cittadina, da via Giovanni D’Achiardi – rettore dell’Università di Pisa che nel 1938 applicò le leggi razziali – a via Giusti tra le Nazioni. Particolare attenzione è rivolta al pubblico scolastico, con contenuti pensati per spiegare in modo semplice la Shoah, il significato del titolo di Giusto tra le Nazioni e il valore del memoriale di Yad Vashem. Il percorso è arricchito anche dalla proiezione di un video illustrativo destinato ai più piccoli.

«Un’esposizione da guardare, ma soprattutto da vivere con il cuore aperto – conclude Buscemi – per ricordare che, anche nei momenti più bui, è sempre possibile scegliere di essere giusti».

Il programma del 27 gennaio

Le celebrazioni della Giornata della Memoria proseguiranno martedì 27 gennaio con una serie di appuntamenti aperti alla cittadinanza.

Alle 8.30, in piazza Vittorio Emanuele II, è prevista la deposizione di una corona al monumento “Mai più reticolati” dedicato ai militari internati.

Alle 9.45, nell’area verde Raffaello Menasci, si terrà la cerimonia commemorativa con l’esecuzione di brani musicali da parte del coro dell’Istituto Comprensivo Liana Strenta Tongiorgi.

Interverranno Michele Conti, sindaco di Pisa; Maria Luisa D’Alessandro, prefetto di Pisa; Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa; Andrea Gottfried, presidente della Comunità Ebraica di Pisa; Bruno Possenti (ANPI Pisa); Laura Geloni, presidente ANED; Andrea Simonetti, dirigente scolastico provinciale; e Michel Auerbac, sopravvissuto alle persecuzioni razziali.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alle celebrazioni commemorative.

