“Abracadabra” di Babilonia Teatri in scena al Teatro Nuovo di Pisa

Written by admin• 2:17 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 31 gennaio alle ore 21 il Teatro Nuovo di Pisa ospita Abracadabra, spettacolo firmato da Babilonia Teatri, una delle realtà più importanti e riconosciute del teatro contemporaneo italiano. La compagnia ha ricevuto nel corso degli anni alcuni dei massimi riconoscimenti del settore, tra cui due Premi Ubu, il Premio Scenario, il Premio Hystrio e il Leone d’Argento alla Biennale di Venezia, a conferma di una ricerca artistica originale e capace di dialogare con pubblici diversi.

In Abracadabra la magia diventa linguaggio teatrale e strumento poetico per attraversare temi delicati come l’assenza, la perdita e il desiderio di credere ancora in qualcosa che possa andare oltre il visibile. In scena Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi ed Emanuela Villagrossi accompagnano il pubblico in un viaggio emotivo fatto di stupore, ironia e commozione, alternando momenti leggeri ad altri più intensi, in cui la realtà sembra sospendersi per lasciare spazio a un sentire più profondo.

Lo spettacolo si configura come un’esperienza capace di sorprendere e coinvolgere, di far sorridere e riflettere, toccando corde intime e lasciando una sensazione difficile da tradurre in parole. Abracadabra non chiede di credere nella magia, ma invita a lasciarsi attraversare da essa, trasformando la scena in un luogo in cui emozione e meraviglia si incontrano.

Abracadabra

Sabato 31 gennaio 2026 – ore 21.00

Teatro Nuovo di Pisa, piazza della Stazione 16

Biglietti:

Intero: 18 €

Soci Coop & convenzionati: 15 €

“Scuola Amica” (personale scolastico e dipendenti UNIPI): 13 €

Studenti e universitari: 10 €

Soci UICPI: 15 € (accompagnatore gratuito)

Biglietti disponibili online su Ciaotickets e presso la biglietteria del teatro

(martedì 10.00–13.00 / giovedì 16.00–19.00 e un’ora prima dello spettacolo).

Info:

teatronuovopisa@gmail.com – +39 392 3233535

www.teatronuovopisa.it

Last modified: Gennaio 26, 2026