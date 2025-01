Giornata della memoria al sacrario della “Romagna”

Written by admin• 6:38 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

Appuntamento lunedì 27 gennaio alle ore 10

SAN GIULIANO TERME – Una mattinata insieme alle scolaresche degli istituti comprensivi “Gereschi” e “Niccolini”, in occasione della Giornata mondiale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto, è l’evento che l’Amministrazione comunale sta organizzando per il prossimo lunedì 27 gennaio alle ore 10.

Il luogo di ritrovo sarà il sacrario della Romagna, il valico sopra Molina di Quosa che fu scenario del terribile eccidio dopo un rastrellamento dei nazifascisti nell’agosto 1944, a seguito del quale perirono 69 persone. Saranno presenti le associazioni Anpi, Aned e Azione cattolica. L’evento è aperto alla cittadinanza.

“Nel giorno in cui ricorre la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, vogliamo lanciare un segnale forte, oltre alle annuali attività come il Progetto memoria, parlando alle scolaresche e coinvolgendole – afferma il sindaco Matteo Cecchelli –. Lo faremo in località La Romagna, dove furono rastrellate 300 persone e delle quali 69 non fecero ritorno, compresa la pisana Livia Gereschi che si immolò perché gli aguzzini risparmiassero almeno donne e bambini. Un gesto eroico, affatto scontato, visto che nazisti e fascisti non esitavano a massacrare i più piccoli, talvolta anche piccolissimi, nella maniera più brutale“.

“Sono eventi che hanno travagliato fortemente la nostra comunità – prosegue il primo cittadino –, così come tutte quelle colpite dai nazi-fascisti alle quali ci sentiamo solidalmente legati. Ferite che mai si potranno rimarginare ma che possiamo curare con una memoria attiva, aperta alla curiosità storica e al rafforzamento della consapevolezza di chi, lontano anagraficamente da quella terribile fase storica, ha bisogno di sapere perché e come tutto ciò sia potuto accadere“.

“Lunedì sarà anche un momento preparatorio al Pellegrinaggio della memoria delle scolaresche, organizzato da Aned, al quale ogni anno il Comune aderisce. Purtroppo sono oggi forti le tendenze alla rimozione e alla revisione di ciò che non possiamo e non dobbiamo cancellare dalla nostra memoria. Con questa iniziativa, la città di San Giuliano Terme Medaglia d’argento al merito civile vuole dare un messaggio di pace, per dire no alla guerra e alla repressione delle libertà democratiche, per dire mai più né qui né altrove, nel rispetto dei valori e dei principi protetti dalla nostra Costituzione repubblicana e di quel lungo percorso politico che fino ad oggi ha garantito la libertà e la pacificazione dell’Europa“, conclude Cecchelli.

Last modified: Gennaio 25, 2025