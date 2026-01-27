Giornata della Memoria 2026: a Capanne il restauro della scritta dedicata a Mario Susini

Written by admin• 3:14 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Proseguono a Montopoli in Val d’Arno le iniziative legate alle celebrazioni per la Giornata della Memoria 2026. Sabato 31 gennaio, alle ore 11, nella frazione di Capanne, si terrà l’inaugurazione ufficiale del restauro della storica scritta murale dedicata a Mario Susini, “Martire dell’idea”.

«Ringraziamo la sezione ANPI Montopoli “Serafino Soldani” – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessora Kendra Fiumanò – per l’intervento che consente di restituire alla cittadinanza un pezzo fondamentale della nostra storia identitaria. Non si tratta solo di un recupero estetico, ma di un atto di salvaguardia della memoria collettiva».

La scritta, situata in via Susini, ricorda il sacrificio del giovane montopolese, ucciso dalla violenza fascista.

L’operazione di restauro è stata resa possibile grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, garantendo un intervento rigoroso dal punto di vista scientifico e conservativo.

«Tutto è nato dalla volontà di far conoscere Mario Susini e la sua storia – spiegano Simone Ricotta e Giorgio Parlanti di ANPI Montopoli –. Nel 2024 abbiamo chiesto alla Soprintendenza il nulla osta per il recupero dell’iscrizione. Un ringraziamento va all’architetto Fabiano Bertelli, socio ANPI, e alle restauratrici Simonetta Gradassi e Irene Spinelli che hanno realizzato l’intervento. Restaurare questa scritta significa sottrarre all’oblio il nome di chi ha pagato con la vita la fedeltà ai propri ideali. In un momento in cui la testimonianza diretta della Resistenza si fa sempre più rara, i segni grafici sulle nostre mura diventano monumenti parlanti che abbiamo il dovere di proteggere».

Il progetto si inserisce nel percorso di ricerca avviato nel 2021, in occasione del centenario dell’uccisione di Altibano Gronchi e Mario Susini, assassinati da un gruppo di fascisti durante una riunione della Lega dei Mattonai a Capanne.

L’appuntamento è fissato per sabato 31 gennaio alle ore 11 in via Susini a Capanne. La cittadinanza, le associazioni e la stampa sono invitate a partecipare.

Si ricorda inoltre che la mostra “Terezín, disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio”, allestita nei locali della biblioteca dell’Istituto comprensivo Galilei, è visitabile fino al 13 febbraio, prenotandosi via WhatsApp al numero 335 8096619.

Last modified: Gennaio 28, 2026