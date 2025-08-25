Written by Agosto 25, 2025 12:03 am Pisa SC

Giorgio Scalvini: “Pisa squadra molto fisica. Siamo tutti in crescita”

BERGAMO – Nell’immediato dopo gara nella sala stampa del Gewiss Stadium è intervenuto il difensore atalantino Giorgio Scalvini.

“Il Pisa si è dimostrato una squadra molto fisica, non abbiamo sofferto così tanto, forse peggio nel primo tempo. Nella ripresa siamo stati bravi abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo migliorare il campionato è appena iniziato e alcuni ingranaggi sicuramente sono da oliare e noi lavoreremo per questo”.

”A livello fisico sto bene adesso penso che adesso serve spingere sempre di più. Voglio fare bene con l’Atalanta questa è la mia priorità poi la Nazionale verrà di conseguenza”.

”Mi sono sganciato in avanti, ma anche questa volta non sono riuscito a segnare purtroppo non riesco ad avere il fiuto del gol”.

