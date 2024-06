Gioco del Ponte 2024. Mezzogiorno torna al successo al termine di una sfida lunghissima

Scritto da Antonio Tognoli• 9:07 am• Pisa, Attualità

PISA – La Nazionale di Mezzogiorno batte quella di Tramontana alla bella (4-3) e torna al successo che mancava dal 2018. Un successo arrivato dopo oltre un’ora e mezza di combattimenti effettivi record per il Gioco del Ponte al termine di una serata lunghissima che si è chiusa alle ore 1.15.

di Giovanni Manenti e Antonio Tognoli

Massimiliano Cozza photografy

Un corteo molto bello in cui si sono potuti apprezzare i nuovi costumi e anche qualche presenza illustre come quella di Cristiano Militello. Il cavallo imbizzarrito ha costretto il Generale di Tramontana Matteo Baldassare ad iniziare il corteo a piedi mentre uno scontro animato trasformatosi in rissa all’altezza da dell’Hotel Vittoria ha ritardato oltremodo il gioco. Sono intervenuti nell’occasione ambulanza e forze dell’ordine sul posto a riportare la calma. In altra novità la traduzione in ingleee della storia del gioco e finalmente gli altoparlanti che si sentivano in maniera nitida da ogni parte.

Oltre ai ritardi ci si sono messi anche gli infortuni che hanno visto avere la peggio dopo i rispettivi combattimenti un combattente dei Leoni e uno del Calci con l’automedica che è dovuta intervenire sul Ponte di Mezzo in due circostanze nel giro di un’ora allungando dunque i tempi della contesa.

LA SFIDA. In ritardo rispetto alle previsioni la chiamata a battaglia arrivata alle ore 21.40, l’edizione 2024 del Gioco del Ponte vede il primo combattimento tra i Satiri capitanati da Mario Maffei per Tramontana ed i Delfini (cap. Marco Falugi) per Mezzogiorno. Sono le 21:47 allorché ha inizio la prima sfida sul Ponte di Mezzo con una situazione di parità per i primi 5′ con successivamente un attacco del Delfini al quale i Satiri hanno replicato così che allo scoccare degli 8′ l’equilibrio resta prima che i Delfini operassero un nuovo attacco al quale i Satiri sembrano in difficoltà nell’arginarlo tanto che i Delfini si aggiudicano il primo combattimento in 9′ Mezzogiorno 1 Tramontana 0.

Tocca adesso ai Leoni capitanati da Claudio Nardini salire sul Ponte per Mezzogiorno, ai quali Tramontana oppone la squadra di Santa Maria (capitanata da Marco Abati per un combattimento che prende il via alle ore 22:12. Situazione di stallo per i primi tre minuti con il carrello fermo sulla linea di mezzeria, per poi toccare a Santa Maria sferrare un attacco decisivo allo scoccare dei 5′ al quale i Leoni non sono in grado di replicare con Santa Maria che chiude la sfida a proprio favore in 6′. Tramontana 1 Mezzogiorno 1. Riportato il risultato in parità, Tramontana manda sul Ponte Calci capitanato da Steve Conti con Mezzogiorno a rispondere con San Marco capitanato da Jonathan Rosellini con la sfida che prende il via alle ore 22:42. Come nelle due sfide precedenti, l’equilibrio regna sovrano per i primi 3′ per poi essere San Marco a prendere un leggero margine di vantaggio, senza però riuscire a sferrare l’attacco decisivo allo scoccare dei 5″ di gioco, con Calci che resiste quando il cronometro ha già superato i 7′ di combattimento e la situazione a restare tale anche dopo 10′. San Marco va a quaranta centimetri dalla vittoria per due volte, Calci reagisce in maniera sorprendente ribalta il carrello e vince in diciotto minuti. Tramontana 2 Mezzogiorno 1.

Ribaltata la situazione a proprio favore, Tramontana cerca il colpo del ko schierando San Francesco sfida accettata da Mezzogiorno che manda sul ponte Sant’Antonio (per un combattimento che prende il via alle ore 23:27. Confronto che rispecchia le previsioni di equilibrio, tanto che dopo 8′ nessuna delle tue squadre è riuscita a prendere il benché minimo margine di vantaggio, per una situazione di parità che permane allo scoccare dei primi 10′ di combattimento, con la sensazione che sarà una sfida da decidersi sulla resistenza, visto che anche dopo 15′ la situazione di stallo sostanzialmente permane, con Sant’Antonio a vantare un leggerissimo margine, per nulla rassicurante in vista delle battute conclusive in cui la spinta di Sant’Antonio aumenta sino a concludere a proprio favore dopo ben 19′ di dura lotta, riportando il punteggio in parità Tramontana 2 Mezzogiorno 2.



Con due ultime sfide residue, si rinnova la gara fra i Santi, con Mezzogiorno a mandare sul Ponte San Martino (cap. Aldemaro Marsigli) e Tramontana a rispondere con San Michele che, per l’occasione, ripresenta Roberto “Bob” Biagi in veste di Capitano in sostituzione di Vincenzo Liguori, infortunato. Combattimento che inizia allo scoccare della Mezzanotte, così da entrare nella Domenica 30 giugno e che si mantiene in assoluta parità dopo 5′, situazione inalterata allorché ne trascorrono altrettanti, in una sfida dal cui esito potrebbe dipendere la vittoria di una delle due parti, e che dopo ben 20″ è ancora tutta da decidere con i tentativi di spinta del San Michele prontamente respinti da San Martino che riesce a contrattaccare toccando stavolta al San Michele difendersi, ma la spinta di San Martino risulta decisiva e dopo oltre 23′ la sfida riporta avanti Mezzogiorno 3 Tramontana 2, con la parte di Borea che può ora sperare solo nella bella.

Restano ora da salire sul Ponte i Dragoni (cap. Luca Dini) per Mezzogiorno ed i Mattaccini (cap. Davide Rossi) per Tramontana, con l’imperativo per questi ultimi di evitare il successo di Mezzogiorno e portare il Gioco alla bella. Sfida iniziata alle 00:38 e che vede i Mattaccini, favoriti, prendere un iniziale margine di vantaggio, per poi assestare la spinta decisiva e concludere a proprio favore in meno di 5′, così che il Gioco del Ponte 2024 si deciderà ancora una volta alla bella tra le due Nazionali, per la cui scelta non saranno facili le decisioni da parte delle due Magistrature considerata la stanchezza derivante dai tre combattimenti durati tra i 18 ed i 24 minuti.



Sono già passate le una di domenica 30 giugno allorché, alle 1:04 inizia la sfida decisiva tra le Nazionali di Tramontana e Mezzogiorno dal cui esito si assegnerà il Palio dell’edizione 2024 del Gioco del Ponte, destinato comunque a passare alla Storia per la durata delle sfide sul Ponte di 5 dei 6 combattimenti.E come si conviene quando si affrontano i migliori, l’equilibrio regna sovrano, con il carrello a restare immobile allo scoccare dei primi 5′ per poi toccare a Mezzogiorno prendere un leggero vantaggio con Tramontana a cercare di resistere quando siamo già giunti a 10′ della sfida, prima di cedere dopo 10’40” di un combattimento che vede Mezzogiorno imporsi 4-3 e tornare così alla vittoria che mancava dal 2018, anche in tale occasione alla “bella.”

