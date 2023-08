Giochi di legno e Pasta Party ad Eliopoli domenica 13 agosto

Scritto da admin• 8:34 am• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

CALAMBRONE – Esperienza nuova e particolare nella programmazione di Eliopoli Summer domenica 13 agosto dalle ore 18 sul prato della Piazza intitolata ad Antonio Madonna a Calambrone con due eventi particolari da non perdere.

Antichi giochi in legno di Jenny Clamonte

Verranno allestiti, nello spazio fronte palco centrale e sul prato della piazza venticinque giochi di legno delle antiche tradizioni popolari del gioco italiane ed europee consentendo a persone di tutte le età di divertirsi insieme. Giochi costruiti con legno e materiali di riciclo, creeranno un’animazione basata sulla semplicità e senza tempo. I più conosciuti come il golf, bowling la catapulta, la pesca, il tiro ai barattoli, la corsa delle biglie, forza quattro e molti altri, trasformeranno I vostri momenti di gioco in un’esperienza unica.

Attività ludiche mirate alla cooperazione, alla coordinazione, l’intelligenza, alla logistica e alla destrezza farà passare il vostro tempo mai in modo banale.

Pasta Party and Lounge Music nell’area Zanobini. Mentre si gioca e ci si diverte in maniera intelligente nella zona adiacente della piazza presso l’area Zanobini avremo il Pasta Party dalle ore 19 in poi con la cottura in diretta e dal vivo della pasta in vari modi. Il tutto con musica in sottofondo e la degustazione delle bollicine “Ca del Bosco”.

Naturalmente saranno aperte tutte le altre offerte di ristorazione e i negozi del centro.

Insomma una domenica particolarissima all’insegna della scoperta di nuove esperienza.

