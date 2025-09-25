Giocata gara 3 della Coppa Toscana di Prima categoria

Pisa (giovedì, 25 settembre 2025) — Nella giornata di ieri si sono disputati gli incontri di gara 3 della fase a gironi per la Coppa Toscana di Prima Categoria.
di Leonardo Miraglia
Di seguito i risultati con i most valuable players di giornata, se presenti, e le conseguenti qualificazioni al turno successivo.
Coppa Toscana Prima Categoria
Fase a gironi, 24 settembre, 15:30
Girone 8, gara 3
- Fornacette Casarosa vs San Miniato: 1-1
Il San Miniato, pur terminando al pari del Fornacette Casarosa con 4 punti, si qualifica ai sedicesimi di finale avendo una migliore differenza reti, ossia +3 contro +1 del Fornacette Casarosa.
Girone 26, gara 3
- Pomarance vs Geotermica: 0-1 M. Mori (Rig.)
Il Geotermica accede ai 16simi di finale terminando la fase a gironi a punteggio pieno, ossia a 6 punti, e con un ottima differenza reti, avendo segnato 6 goal ed avendone subiti soltanto uno.
Girone 30, gara 3
- Acciaiolo Calcio vs Atletico Etruria: 0-1 D. Tirella
Anche l’Atletico Etruria si qualifica per i sedicesimi di finale a punteggio pieno e con un’ altrettanto ottima differenza reti, avendo insaccato ben 4 palloni nelle porte avversarie senza averne raccolti alcuni dentro la propria rete.
Girone 31, gara 3
- Capannoli San Bartolomeo vs Bellaria Cappuccini: N. Lombardi, N. Lombardi 2-2 C. Bullari, C. Bullari
MVP: Niccolò Lombardi, Capannoli San Bartolomeo
Il Bellaria Cappuccini di Pontedera, dopo aver pareggiato, con un complessivo di 4 reti segnate con due doppiette, con il Capannoli San Bartolomeo, accede ai sedicesimi di finale.
Girone 32, gara 3
- Gambassi vs Pecciolese: G. Fontanelli, G. Fontanelli 2-1 F. Arrighi
MVP: Gionata Fontanelli, Gambassi
Si qualifica ai 16simi di finale il Gambassi che in gara 3 batte 2 a 1 la Pecciolese con una doppietta del suo attaccante Gionata Fontanelli.
Fase a gironi, 24 settembre, 20:30
Girone 4, gara 3
- Migliarino Vecchiano vs Staffoli: A. chelotti, L. Pardi 2-4 M. Verola, L. Montorzi, D. Meta, M. Fejzaj
MVP: Mauro Verola, Staffoli
Lo Staffoli si qualifica ai sedicesimi di finale con grazie ai 4 punti in classifica, sufficienti per risultare in testa nei confronti del Calci 2016 che si ferma a 2 punti e del Migliarino Vecchiano che ne incamera soltanto 1.
Tutte le info tratte da www.tuttocampo.it