Giocata gara 3 della Coppa Toscana di Prima categoria

Pisa (giovedì, 25 settembre 2025) — Nella giornata di ieri si sono disputati gli incontri di gara 3 della fase a gironi per la Coppa Toscana di Prima Categoria.

di Leonardo Miraglia

Di seguito i risultati con i most valuable players di giornata, se presenti, e le conseguenti qualificazioni al turno successivo.

Coppa Toscana Prima Categoria

Fase a gironi, 24 settembre, 15:30

Girone 8, gara 3

  • Fornacette Casarosa vs San Miniato: 1-1

Il San Miniato, pur terminando al pari del Fornacette Casarosa con 4 punti, si qualifica ai sedicesimi di finale avendo una migliore differenza reti, ossia +3 contro +1 del Fornacette Casarosa.

Girone 26, gara 3

  • Pomarance vs Geotermica: 0-1 M. Mori (Rig.)

Il Geotermica accede ai 16simi di finale terminando la fase a gironi a punteggio pieno, ossia a 6 punti, e con un ottima differenza reti, avendo segnato 6 goal ed avendone subiti soltanto uno.

Girone 30, gara 3

  • Acciaiolo Calcio vs Atletico Etruria: 0-1 D. Tirella

Anche l’Atletico Etruria si qualifica per i sedicesimi di finale a punteggio pieno e con un’ altrettanto ottima differenza reti, avendo insaccato ben 4 palloni nelle porte avversarie senza averne raccolti alcuni dentro la propria rete.

Girone 31, gara 3

  • Capannoli San Bartolomeo vs Bellaria Cappuccini: N. Lombardi, N. Lombardi 2-2 C. Bullari, C. Bullari

MVP: Niccolò Lombardi, Capannoli San Bartolomeo

Il Bellaria Cappuccini di Pontedera, dopo aver pareggiato, con un complessivo di 4 reti segnate con due doppiette, con il Capannoli San Bartolomeo, accede ai sedicesimi di finale.

Girone 32, gara 3

  • Gambassi vs Pecciolese: G. Fontanelli, G. Fontanelli 2-1 F. Arrighi

MVP: Gionata Fontanelli, Gambassi

Si qualifica ai 16simi di finale il Gambassi che in gara 3 batte 2 a 1 la Pecciolese con una doppietta del suo attaccante Gionata Fontanelli.

Fase a gironi, 24 settembre, 20:30

Girone 4, gara 3

  • Migliarino Vecchiano vs Staffoli: A. chelotti, L. Pardi 2-4 M. Verola, L. Montorzi, D. Meta, M. Fejzaj

MVP: Mauro Verola, Staffoli

Lo Staffoli si qualifica ai sedicesimi di finale con grazie ai 4 punti in classifica, sufficienti per risultare in testa nei confronti del Calci 2016 che si ferma a 2 punti e del Migliarino Vecchiano che ne incamera soltanto 1.

Tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Settembre 25, 2025
