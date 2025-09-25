“Cantate Domino”: la Corale Polifonica Cascinese al Centro trasfusionale dell’Aoup domenica 28 settembre

Written by admin• 12:17 pm• Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il 28 settembre, in occasione delle aperture straordinarie domenicali del Centro trasfusionale dell’Aoup, si esibisce la Corale Polifonica Cascinese con “Cantate Domino”.

Direttori Dario Pardini, che suonerà anche il pianoforte come accompagnatore, e Lorenzo Petrizzo. L’iniziativa, in programma a partire dalle 10, è promossa dal Gruppo donatori di sangue Fratres. Si tratta di uno dei tanti eventi organizzati dallo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, in collaborazione con le associazioni di volontariato, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di sangue ed emocomponenti per un ospedale ad alta vocazione chirurgica come l’Aoup.

Si ricorda che si può donare al presidio ospedaliero di Cisanello – Edificio 2, ingresso C, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione (anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17). E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742

Last modified: Settembre 25, 2025