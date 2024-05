Gestione delle pianure e cambiamenti climatici: se ne parla a San Rossore

Scritto da admin• 5:26 pm• Pisa, Attualità

PISA– Venerdì 24 maggio, dalle 9.30, si terrà nella Sala Gronchi del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli il convegno “Gestione delle Pianure alla Luce dei Cambiamenti Climatici”, promosso dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa e altri enti.

Coordinato da Monica Bini e Ismaele Ridolfi, l’evento inizierà con i saluti delle autorità locali, seguiti dall’intervento di Maurizio Ventavoli sulla gestione dei Consorzi di Bonifica in relazione ai cambiamenti climatici.

Seguiranno interventi su vari temi legati alla gestione delle acque, tecnologie innovative come droni e modelli di deflusso, e l’utilizzo di DeepForest per la mappatura della vegetazione. Nel pomeriggio, si discuterà di strumenti informatici per i Consorzi di Bonifica e dell’Internet delle Cose applicato all’acqua. Giovani ricercatori presenteranno le loro esperienze, concludendo con la presentazione di una collaborazione tra un liceo e l’Università di Pisa. L’evento terminerà con una tavola rotonda e dibattito.

