“Sono solo bestie”. All’SMSBiblio maltrattamento e benessere animale con il saggio di Francesca Petrucci

PISA – Ogni 58 minuti in Italia viene fatta una denuncia per reati contro gli animali. Ogni giorno vengono aperti 25 procedimenti penali, con circa 13 indagati per reati a danno di animali nell’arco delle 24 ore, uno ogni 110 minuti. Eppure c’è ancora qualcuno che dice “ma che esagerazione, sono solo bestie”. È a partire da questi dati che Francesca Petrucci, giornalista e scrittrice, ha affrontato il tema del maltrattamento animale in Italia con il suo libro “Sono solo bestie” (Primamedia editore) che verrà presentato a Pisa (SMSBiblio Biblioteca comunale, via San Michele degli Scalzi 178) sabato 25 maggio alle 17. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Paola Zerboni, responsabile redazione Pisa-Pontedera de La Nazione. Interviene Filippo Bedini, assessore alla Cultura del Comune di Pisa.

Il saggio, scritto come inchiesta giornalistica, offre al lettore più punti di vista, normativo, etologico e perfino quello del benessere degli animali che vivono (e muoiono) negli allevamenti intensivi. “Questo libro dà voce agli esperti nelle singole materie. I temi trattati costituiscono uno strumento valido per chi desidera avere un’informazione il più possibile completa e poliedrica”, scrive Luigi Contu, direttore dell’Agenzia Ansa, nell’introduzione al volume. Attraverso dati, analisi, ma soprattutto interviste inedite a chi si occupa di questo tema, il libro fornisce un importante contributo nel percorso di sensibilizzazione nella direzione del rispetto verso gli animali e la natura. Una questione di educazione (e conoscenza) ma anche un dovere di civiltà. Impegno concreto per la stessa nostra sopravvivenza su questo pianeta.

Francesca Petrucci, giornalista, lavora nel settore dell’editoria e della comunicazione. È autrice di una trilogia di noir dedicati al tema delle zoomafie: Purosangue (2016); Bianconero (2017) e Testacoda (2020). Al rapporto con gli animali e ai loro diritti ha dedicato molti libri per bambini fra i quali: Curioso, un cavallo all’avventura (2011); Mia story. Dall’abbandono all’amore (2013); Il ghiro Lapo (2014); Bruna. Una maialina per amica (2014); Basta una coda (2015); Il Delfino Arno (2017). Ha partecipato a progetti scolastici ed educativi, rappresentazioni teatrali e laboratori. Cura la rubrica “Compagni di scuderia” (cavallo2000.it) e il blog “Scrivo da cani” (francescapetrucci.it).

