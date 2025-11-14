Genitorialità in Valdera: ultimo incontro “Cosa fare se…” dedicato ai bimbi 0-2 anni

Written by admin• 10:28 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Si conclude sabato 22 novembre il ciclo di incontri dedicati ai genitori di bambini da 0 a 2 anni, organizzato dai Consultori della Valdera dell’Azienda USL Toscana nord ovest. L’ultimo appuntamento, intitolato “Cosa fare se…”, si terrà alle ore 10 nella palestra della sede delle Cure intermedie di Bientina (via Don Silvano Falaschi) e sarà condotto dai pediatri del territorio. Il focus sarà sulle patologie più comuni nei primi anni di vita, offrendo ai genitori indicazioni pratiche per riconoscerle, affrontarle e prevenirle.

«Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione e dell’interesse dimostrato dalle famiglie – afferma Patrizia Scida, responsabile dell’Unità Funzionale Consultoriale Valdera –. Questo percorso è stato pensato per accompagnare i genitori nei primi mesi e anni di crescita dei figli, offrendo momenti di ascolto, condivisione e supporto professionale. La presenza dei pediatri in quest’ultimo incontro è particolarmente significativa: il loro ruolo è fondamentale nel monitoraggio dello sviluppo, nella prevenzione e nel sostegno quotidiano alle famiglie».

Il ciclo di incontri, avviato a settembre, ha affrontato temi centrali per la salute e la crescita dei più piccoli:

20 settembre – “Aggiungi un posto a tavola” : svezzamento e buone pratiche alimentari

: svezzamento e buone pratiche alimentari 4 ottobre – “Libri e device” : importanza della lettura precoce e uso consapevole delle tecnologie

: importanza della lettura precoce e uso consapevole delle tecnologie 18 ottobre – “Essere padre oggi” : il ruolo paterno nei primi mesi di vita

: il ruolo paterno nei primi mesi di vita 8 novembre – “Bambini sicuri”: manovre di disostruzione pediatrica e sicurezza in casa e in auto

Il percorso rappresenta un’opportunità preziosa per confrontarsi con professionisti, condividere esperienze e costruire una rete di sostegno tra famiglie.

Il ciclo viene riproposto due volte l’anno. Le date aggiornate sono disponibili sul sito aziendale:

https://www.uslnordovest.toscana.it/agenda/15463-incontri-per-genitori-con-figli-da-0-a-2-anni

(accessibile anche tramite QR code sulla locandina).

Per informazioni è possibile contattare il numero 0587 273738 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30, oppure scrivere a consultoriovde@uslnordovest.toscana.it.

