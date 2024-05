Gemellaggio culturale tra la Biblioteca Comunale di Cascina e l’Istituto Montalcini di Sabaudia

Scritto da admin• 11:59 am• Cascina, Cultura

CASCINA – L’Istituto superiore “R.L. Montalcini” di Sabaudia aderisce alla campagna promossa dal Ministero della Cultura “Il Maggio dei Libri” con il tema: lib(e)ri di sognare. Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali.

In questa occasione la scuola si è gemellata con la Biblioteca “P. Impastato” del Comune di Cascina (PI) scambiandosi reciprocamente il dono di un libro. “Celebrare il Maggio dei Libri con un gemellaggio che mira a sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’adozione è per la nostra amministrazione motivo di orgoglio – spiegano il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora alle politiche sociali Giulia Guainai –. Si tratta di un piccolo quanto importante supporto ai percorsi di adozione che vedono al centro i diritti dei bambini e della bambine ma anche profondi e complessi percorsi degli adulti tra aspettative, gioie e preoccupazioni”.

“Quest’anno abbiamo scelto come tema ‘il sogno’ – aggiunge il dirigente scolastico professoressa Zannella –. Nello specifico, grazie alla collaborazione della scuola con il Centro per le Adozioni Internazionali di Gaeta, abbiamo regalato alla biblioteca del Comune di Cascina, che ringrazio per la collaborazione, il libro ‘Cara Adozione 2’. Questo testo, promosso dall’associazione Italiaadozioni, raccoglie le testimonianze delle famiglie adottive ed è stato scelto poiché il tema dell’adozione, oltre ad essere fortemente sentito nella nostra scuola, si inserisce nei percorsi di studio dell’educazione civica”.

Inoltre, grazie all’amicizia dell’autrice nonché mamma adottiva, Alessandra Vasconi, il Comune di Cascina ha ricevuto anche il testo per bambini “Cuoricino ( e la luna) …”, che racconta così il suo libro: “Questa è la storia di Cuoricino e della sua famiglia arrivata da lontano. Chicco e Lara, due simpatici orsi, intraprendono per la seconda volta il meraviglioso cammino dell’adozione, accompagnati dalla loro figlioletta Stellina, una dolcissima leonessa. Nel lontano Villaggio dei Ghepardi Veloci, Cuoricino li sta aspettando. La storia di un incontro, sotto la luce argentata di una splendida luna”.

A sua volta il Comune di Cascina ha regalato all’istituto superiore il libro “Lion – la strada verso casa” di Saroo Brierley. Il testo racconta una storia incredibile ma vera, quella di Saroo, un bambino di Madras che un giorno decide di fare compagnia durante il lavoro al fratello maggiore, ma poi rimane completamente solo e terrorizzato. Sperando di riuscire a tornare a casa, sale su un treno ma si ritrova a Calcutta. Viene quindi adottato da una coppia australiana. Molti anni dopo, ormai adolescente, decide, utilizzando Google Earth, di analizzare una per una tutte le stazioni ferroviarie dell’India finché non riesce a trovare quella giusta e a rincontrare la famiglia di origine in un emozionante finale.

Tra le promotrici del gemellaggio c’è Ilaria Antista del Centro Adozioni La Maloca di Cascina, ente autorizzato per le adozioni internazionali e la cooperazione. “Sono felice di questo gemellaggio che favorisce la cultura dell’adozione e dell’accoglienza. Attraverso la lettura si scoprono e conoscono mondi nuovi, venendo a contatto con storie che possono farci riflettere e aprire a più ampie prospettive. Nelle biblioteche i libri che parlano di adozione sono ancora troppo pochi: grazie a questo gemellaggio le lettrici e i lettori di questi comuni avranno a disposizione un testo in più per essere liberi di sognare”.

