Accesso, Inclusione e Bellezza: a Pisa una Primavera d’Impresa e Diritti con Coltiviamo Cultura APS

Written by admin• 1:32 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il 23 e 24 maggio la Borsa Merci di Pisa si trasforma in un laboratorio di idee, esperienze e innovazione sociale grazie a “Primavera d’impresa”, la due giorni promossa da Coltiviamo Cultura APS con il contributo di Regione Toscana ed il patrocinio di vari Enti, Aziende e Associazioni. Un evento che ridefinisce il concetto di Impresa: non solo aziende, ma sfide quotidiane, crescita personale e collettiva, diritti e partecipazione con interpretariato LIS per ogni evento e corso con crediti formativi per giornalisti.

Accessibilità e inclusione sono le parole chiave di questa edizione, che mette al centro la condivisione di saperi e l’impatto concreto della tecnologia e della cultura sulla qualità della vita, con un’attenzione particolare ai diritti spesso trascurati.

Il programma:

23 maggio: La giornata si apre con un laboratorio esperienziale a cura dell’Associazione Care Giver , che mostrerà come la tecnologia possa migliorare la vita delle persone con gravi disabilità psicomotorie. Seguirà un confronto tra vivaci esperti di intelligenza artificiale, comunicazione, etica digitale, politica e giurisprudenza, insieme ad attivisti per i diritti umani, per riflettere sulle opportunità e le sfide della tecnologia nella società contemporanea. In chiusura, un evento formativo riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti, dedicato al potere della parola e all’evoluzione dell’informazione nell’era digitale.

24 maggio: Protagonista sarà l’Associazione Rondine Cittadella della Pace , spazio al laboratorio dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace che illustrerà il proprio metodo per la trasformazione creativa dei conflitti, seguito da un evento sulla sostenibilità sociale e la bellezza come strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle differenze.

“Siamo convinti che costruire insieme una società più accessibile, accogliente, inclusiva e consapevole sia possibile – dichiara la presidente Sara Stefanini . Questa edizione dimostra quanto la collaborazione tra associazioni, aziende e istituzioni possa generare consapevolezza e valorizzare la bellezza unica di ogni persona. Vi aspettiamo per essere protagonisti di un cambiamento reale. Primavera d’Impresa è un’occasione unica per incontrare esperti, vivere esperienze innovative e partecipare alla costruzione di una comunità più giusta e accogliente. Un appuntamento imperdibile per chi crede che la cultura sia il motore del cambiamento.”

Last modified: Maggio 17, 2025