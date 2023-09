Alberto Aquilani: “Bisogna analizzare certe situazioni, migliorando la fase difensiva”

Scritto da admin• 11:14 pm• Pisa SC

PISA – Il mister nerazzurro Alberto Aquilani si presenta in sala stampa al termine della gara fra Modena e Pisa per dare la propria chiave di lettura sulla pesante sconfitta subita dalla propria squadra al”Braglia”.

di Maurizio Ficeli

“Per noi è stato un periodo logorante, in quanto abbiamo dovuto giocare ben due gare di fila senza fare turnover con infortuni ed uomini contati. Col Parma eravamo andati bene, mentre oggi no, quindi bisogna analizzare il perché ci sono capitate situazioni del genere. Bisogna cercare di alzare il livello individuale e quello della squadra e soprattutto, occorre una maggiore attenzione e concentrazione. Inoltre dobbiamo migliorare la fase difensiva. Mi ha infastidito come abbiamo preso il secondo gol, perché Gerli ha avuto vita facile e questo non va affatto bene. Oggi dispiace aver subito questa sconfitta. Sull’espulsione di Hermannsson sinceramente non ho rivisto l’azione e non posso giudicare. Hermannsson dice che non ha toccato il giocatore del Modena .Il nostro approccio alla partita non è stato buono fin dall’inizio. Ora spero che questa sosta ci dia il tempo per analizzare il tutto e migliorare velocemente gli errori commessi. Spero di recuperare qualche giocatore oltre alle energie per la squadra. La sosta arriva in un momento giusto per noi. Riguardo a Vignato, lui è arrivato solo da ieri sera ed è andato subito in campo”.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 2, 2023