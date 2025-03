Futsal Pontedera, tre finali per la salvezza: la sfida contro l’Atlante Grosseto è cruciale

Written by admin• 9:47 am• Pisa, Pontedera, Sport, Sport

PONTEDERA- Tre finali, un solo obiettivo: fare punti per guadagnare posizioni in classifica. Questo è quello che aspetta il Futsal Pontedera da qui fino a fine stagione. Il traguardo di questo campionato di Serie A2 è sempre più vicino e per i bianconeri la strada per arrivare all’obiettivo della salvezza è diventata più stretta dopo la sconfitta di settimana scorsa nello scontro diretto con il Kappabi Potenza Picena.

Domani pomeriggio (sabato 8 marzo, con fischio d’inizio alle 15.30), il Futsal Pontedera sarà ospite dell’Atlante Grosseto per un derby di fondamentale importanza. A quattro giornate dalla fine, infatti, con gli uomini di mister Sardelli che devono ancora osservare il turno di riposo previsto per tutte le squadre del girone B, la classifica vede i bianconeri in ultima posizione a pari merito con l’Audax S. Angelo, ma alle spalle dei giallorossi per via delle due sconfitte rimediate tra andata e ritorno per mano dei marchigiani.

Il regolamento prevede che chi concluderà all’ultimo posto verrà retrocesso in Serie B, mentre per la penultima dovrà giocarsi le proprie chance di mantenere la categoria anche per il prossimo anno attraverso i playout. Dunque, muovere la propria classifica adesso è più che mai un imperativo per il Futsal Pontedera. Nelle ultime settimane i bianconeri avevano mostrato dei miglioramenti sotto tanti punti di vista, sia tecnico-tattico che mentale, purtroppo però contro il Kappabi Potenza Picena non sono riusciti a esprimere al meglio le loro potenzialità e sono stati così costretti a uscire dal campo a mani vuote. L’avversario di questo fine settimana non è certo dei più facili da affrontare.

L’Atlante Grosseto non vince da tre giornate e ha tutta l’intenzione di fare bottino pieno per difendere un posto in zona playoff. I maremmani scenderanno in campo con il coltello tra i denti per fare una buona prova davanti ai propri tifosi e allungare sulle più immediate inseguitrici. Il Futsal Pontedera dovrà reggere l’onda di urto del Grifone per poi andare all’attacco e cercare di tornare a casa con qualcosa in tasca.

Last modified: Marzo 7, 2025