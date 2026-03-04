Furti in casa, Pisa prima in Italia per incidenza

Written by Redazione• 1:15 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Riportiamo quanto emerge dalla quarta edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno.

Pisa è la provincia italiana con la più alta incidenza di furti in abitazione. Nel 2024 sono stati registrati 2.273 episodi, pari a 54,4 furti ogni 10.000 abitanti, il valore più elevato a livello nazionale. Il dato emerge dalla quarta edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis–Verisure, realizzato con il Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Il primato riguarda anche il capoluogo: il Comune di Pisa registra infatti un’incidenza di 75,7 furti ogni 10.000 abitanti, collocandosi al primo posto tra tutte le città capoluogo italiane.

Nel quadro regionale, la Toscana si conferma tra le aree più esposte al fenomeno: nel 2024 sono stati denunciati 14.514 furti in abitazione, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente e un’incidenza di 39,6 casi ogni 10.000 abitanti, ben superiore alla media nazionale di 26,4.

Arrivano tuttavia segnali incoraggianti per il territorio pisano nel primo semestre del 2025. Tra gennaio e giugno i furti in abitazione sono stati 753, in calo del 25,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano stati 1.007.

I dati confermano comunque come il tema della sicurezza domestica resti centrale: secondo l’Osservatorio Censis–Verisure oltre il 90% degli italiani considera la protezione della propria abitazione un elemento sempre più importante per la qualità della vita.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Marzo 4, 2026