Fumetti & Popcorn: dodicesima edizione per la rassegna su fumetto e cinema all’Arsenale

Written by Redazione• 12:33 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Giunge alla sua dodicesima edizione Fumetti & Popcorn, la rassegna che esplora il legame fra cinema e fumetto, e che porta il pubblico a scoprire le novità più interessanti del panorama fumettistico italiano.

Prodotta dal Cineclub Arsenale di Pisa, diretta da Alessandra Ioalè, e come sempre dedicata alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, si svolgerà a Pisa da aprile a novembre 2026 presso il Cineclub Arsenale, con una serie di appuntamenti estivi presso La Nunziatina, e si svilupperà attraverso presentazioni di graphic novel, firma-copie, incontri con maestri e giovani talenti della nona arte e proiezioni di cult e classici del cinema, tutti ad ingresso gratuito. L’illustrazione per il manifesto di questa edizione è realizzata dal fumettista e graphic designer Dottor Pira.

Si parte il 16 aprile con l’omaggio ad Agatha Christie a 50 anni dalla morte, attraverso la presentazione di “Agatha Christie. La regina del giallo” (BeccoGiallo) e l’incontro con i fumettisti Michele Botton e Angela Sancono, seguito dalla proiezione di “Assassinio sull’Orient Express” di Sidney Lumet introdotto da Maurizio Ambrosini.

Tre gli appuntamenti di maggio con gli omaggi a due leggende della musica: a 10 anni dalla morte di David Bowie, i fumettisti Lorenzo Coltellacci e Mattia Tassaro presentano la graphic novel “Ho lasciato ogni posto – David Bowie a Berlino in tre atti” (Feltrinelli Comics), cui seguirà la proiezione di “Labyrinth” di Jim Henson che celebra il suo 40° anniversario dall’uscita e sarà introdotto da Alessandro Cecchi; il panel “Visioni del Futuro – Scienza e Fantascienza tra cinema e fumetto” metterà invece a confronto Elisa Macellari e Luca Pozzi, autori di “Loops – Ispirato da una conversazione con Carlo Rovelli” (Bao Publishing), e il visionario Giorgio Carpinteri autore di “Polsi sottili” e “Aquatlantic” (Oblomov Edizioni), e sarà seguito dalla proiezione di “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick introdotto da Fabio Gadducci; infine nei giorni in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, in collaborazione con Pisa Jazz si terrà la presentazione di “The sound of Miles Davis” (Coconino Press) e l’incontro con il fumettista Paolo Parisi con musica live di Mauro La Mancusa alla tromba e Paolo Peewee Durante alle tastiere, che sarà chiuso dalla proiezione di “Ascensore per il patibolo” introdotto da Chiara Tognolotti.

A giugno gli eventi saranno quattro, tutti all’aperto presso La Nunziatina. Come di consueto la rassegna torna a collaborare con il Festival ‘Giorni di Tuono’ con due panel, “Dal Mito al Fumetto – Gli Dei nella nona arte”, che vedrà protagoniste Rita Petruccioli autrice di “Medea” (Bao Publishing), Cristina Kokoro ed Eleonora Gatta autrici di “Gorgonia” (Panini Comics), e la Prof.ssa Donatella Puliga, autrice con Tuono Pettinato dei volumi illustrati “Antìkoi” (Campanila), e “Iconografie Feline – Come i gatti hanno segnato il mondo del fumetto”, un incontro con Dottor Pira, autore della graphic novel “Gatto Mondadory. Trilogia della valle Scrivia” (Coconino Press), Juta, autore di “Gatto Pernucci” (Coconino Press), in videocollegamento Gilbert Shelton, autore di “Fat Freddy’s Cat” (Knockabout Comics), e lo storico del fumetto Fabio Gadducci. Tornano poi gli “Aperitivi con il fumetto italiano“, che esplorano le più importanti novità del panorama fumettistico italiano, e che avranno ospiti il collettivo Trincea Ibiza e una delle grandi autrici del fumetto italiano, Vanna Vinci con il suo “Diario di Frida Kahlo” (24 Ore Cultura).

Da settembre tante altre sorprese, e i nuovi appuntamenti di “Fumetti & Popcorn Kids“, la rassegna dedicata a bambini di età tra i 6 e i 10 anni, con laboratori creativi sul fumetto curati da fumettisti e illustratori di opere per l’infanzia, seguiti da proiezioni di film a tema, che comprenderà l’omaggio a Carlo Collodi nei 200 anni dalla nascita e la presentazione di “Pinocchio. Filastrocche a colori” (24 Ore Cultura) con l’illustratore Alessandro Sanna.

L’edizione 2026 di Fumetti & Popcorn è realizzata con il contributo di Fondazione Pisa e UniCoopFirenze, in collaborazione con Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere dell’Università di Pisa, Fondazione Tuono Pettinato, Pisa Jazz e Libreria Ghibellina.

“Siamo arrivati alla 12a edizione. – dichiara Alessandra Ioalè – Dodici anni fa non avrei mai pensato che la rassegna potesse diventare un appuntamento fisso nell’agenda pisana, né che lo diventasse con un programma prestigioso come quello che proponiamo quest’anno. È significativo del fatto che abbiamo lavorato bene, in armonia, e sempre con un unico obiettivo: regalare ai nostri amici amanti del fumetto e del cinema un luogo tutto per loro.”

“Ho pensato l’illustrazione della locandina – racconta Dottor Pira – ispirandomi all’estetica dei film Tokusatsu, quelle serie giapponesi dove dei supereroi prendono a pugni giganteschi mostri. Mi piacerebbe dire che ho scelto questa particolare nicchia cinematografica per fare una raffinata analogia con la situazione geopolitica attuale, ma in realtà è solo un genere che mi piace molto e di cui, in un certo periodo, parlavo spesso con Tuono.”

Dottor Pira, nome d’arte di Maurizio Piraccini, è animatore, illustratore, fumettista e professore di animazione. Ha realizzato storyboard per il cinema e la pubblicità e curato come direttore artistico e animatore le scenografie video per il “Pop-Hoolista Tour” di Fedez e per il tour “Piccoli Energumeni” di Elio e le Storie Tese. È creatore dei Fumetti della Gleba, ha collaborato con “XL” di “la Repubblica”, “Vice Magazine”, “Smemoranda”, “Linus”, “Rolling Stone”, “Pic Nic” e “Hobby Comics”. Nel 2016 ha autoprodotto L’Almanacco dei Fumetti della Gleba, con novecento pagine di storie brevi. Ha inoltre pubblicato il saggio illustrato La vera storia dell’hip hop (Rizzoli Lizard, 2017), i volumi Gatto Mondadory e il telefonino fatato (Grrrzetic, 2017) e Super relax (Coconino, 2018), vincitore di un Premio Micheluzzi.

Last modified: Aprile 11, 2026