Il PD lancia la squadra per le amministrative con Marta Bonafoni: giovani, esperienza e 10 priorità per il futuro

Written by Redazione• 1:38 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Un terzo dei candidati, oltre al capolista, ha meno di 40 anni; un equilibrio tra esperienza – con 3 assessori e 5 consiglieri uscenti – e rinnovamento; e la rappresentatività di tutte le frazioni del territorio. Sono queste le caratteristiche principali della lista con cui il Partito Democratico si presenterà alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a sostegno del candidato sindaco Michelangelo Betti.

L’ufficializzazione dei 24 nominativi che correranno per un posto in Consiglio comunale – equamente divisi tra donne e uomini e con un’età media di circa 48 anni – è avvenuta questa mattina presso il Caffè del Corso di Cascina, alla presenza, oltre che di Betti, anche della coordinatrice della segreteria nazionale del PD Marta Bonafoni.

“È una lista di cui sono davvero orgoglioso di poter essere capolista – ha dichiarato Giovanni Russo, segretario dell’unione comunale del PD di Cascina – perché pienamente rappresentativa del nostro territorio e della nostra comunità. Le persone che si sono messe a disposizione arrivano da percorsi personali e professionali differenti: dalla scuola al sociale, dalla sanità al volontariato, fino alle attività produttive, alla cultura, allo sport e alla ricerca. Un mosaico che restituisce una fotografia ampia delle diverse realtà sociali di Cascina con cui il Partito Democratico, e l’amministrazione guidata da Michelangelo Betti, hanno sempre dialogato in questi anni”.

Accanto alla squadra dei candidati, il Partito Democratico ha presentato anche le 10 priorità programmatiche emerse dalla campagna di ascolto che ha coinvolto cittadini, associazioni e realtà locali, articolate attorno a due parole chiave: cura e sostenibilità.

1. Rafforzamento dei servizi alla persona, anche attraverso il completamento dei progetti del PNRR;

2. Riconoscimento della casa come diritto, con attenzione all’edilizia pubblica e sociale;

3. Mobilità più sostenibile e sicura, con interventi su ciclabilità, percorsi pedonali e sicurezza stradale;

4. Cura e valorizzazione del centro storico;

5. Miglioramento e diffusione di spazi pubblici inclusivi nelle frazioni;

6. Rafforzamento di scuola e sport come luoghi di comunità;

7. Maggiore prossimità dei servizi sociosanitari, in particolare per le persone più fragili;

8. Politiche di rigenerazione urbana, con meno consumo di suolo e più verde;

9. Attenzione a decoro urbano e gestione dei rifiuti;

10. Sostegno a lavoro e commercio attraverso innovazione e digitalizzazione.

“Voglio ringraziare tutte le candidate e tutti i candidati della lista del Partito Democratico – ha dichiarato Michelangelo Betti –: con la loro energia e il loro sostegno possiamo continuare il lavoro iniziato nel 2020. Insieme possiamo far crescere sempre di più Cascina attorno a due parole: sostenibilità e cura”.

Dalla segreteria nazionale è arrivato anche il sostegno di Marta Bonafoni: “Sono arrivata a Cascina da Roma per sostenere con convinzione l’amministrazione di Michelangelo Betti e la sua riconferma alle prossime amministrative. Betti e la lista del Partito Democratico porteranno Cascina ancora di più nel futuro del nostro Paese. Questa amministrazione ha già schierato la città dalla parte giusta della storia: per la pace, per i diritti civili e, da ultimo, con la vittoria del no al referendum. Le parole chiave della campagna elettorale – cura e sostenibilità – sono esattamente ciò di cui ha bisogno un’Italia che deve tornare a costruire il proprio futuro. A Cascina c’è un modello per tutto il Paese”.

Last modified: Aprile 11, 2026