Centri Estivi: aperto il bando rivolto al terzo settore. A disposizione 180mila euro, 53mila in più rispetto allo scorso anno

Written by Redazione• 12:07 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il Comune di Pisa promuove lo svolgimento delle attività estive rivolte a bambini e adolescenti in età compresa tra 3 e 14 anni residenti a Pisa, da realizzare sul territorio comunale da parte di associazioni del terzo settore, sulla base di progetti che propongano la realizzazione di attività educative ludiche, sportive e di laboratorio.

A questo fine, il Comune ha pubblicato l’avviso per il convenzionamento tra Comune e associazioni del terzo settore per la realizzazione dei centri estivi 2026. Le domande possono essere presentate da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, cooperative sociali, associazioni e fondazioni entro mercoledì 30 aprile.

“Impegno a tutto tondo dei Servizi Educativi del Comune di Pisa, già operativi e a buon punto nella preparazione dell’offerta delle attività estive rivolte a bambini e adolescenti – dichiara l’assessore alla scuola e ai servizi educativi, Riccardo Buscemi. Quest’anno la dotazione di risorse è salita a ben 180mila euro, 53mila in più rispetto allo scorso anno, a conferma dell’attenzione che da sempre questa Amministrazione Comunale pone per le famiglie pisane. Mi auguro che i soggetti del terzo settore in grado di realizzare i centri estivi 2026 aderiscano numerosi“.

Il Comune, come specificato nel bando pubblicato, intende garantire l’accesso ai centri estivi al maggior numero possibile di bambini, con particolare attenzione ai minori che appartengono a nuclei familiari in situazione di disagio economico-sociale e ai minori con disabilità, attraverso il riconoscimento di un contributo ai soggetti realizzatori dei centri estivi, a titolo di compartecipazione alla spesa. La cifra complessiva messa a disposizione a tal fine dal Comune è pari a 180 mila euro.

Il Comune di Pisa mette a disposizione delle associazioni strutture scolastiche comunali e servizio scuolabus per il trasporto. Salvo eventuali lavori di manutenzione durante la pausa estiva ancora non previsti, le strutture a disposizione sono: scuola dell’infanzia Betti, scuola dell’infanzia Galilei, scuola dell’infanzia Capitini, scuola dell’infanzia Montebianco, scuola primaria Collodi, scuola primaria Lorenzini, scuola primaria Baracca, scuola primaria Moretti, scuola primaria Don Milani, scuola primaria Genovesi, scuola secondaria di primo grado Gamerra – sede di Riglione. Inoltre i soggetti partecipanti potranno richiedere che vengano messi a disposizione dei bambini, in fascia di età dai 6 ai 14 anni, posti sugli scuolabus comunali per il raggiungimento della sede del centro estivo. A tal fine il Comune mette a disposizione 5 scuolabus per il servizio.

La domanda, completa di tutti gli allegati previsti, dovrà essere presentata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it entro e non oltre mercoledì 30 aprile. L’avviso pubblico, con la modulistica e le informazioni, sono consultabili e possono essere scaricate dal sito internet del Comune di Pisa al link https://www.comune.pisa.it/Servizi/Centri-estivi. Le informazioni possono inoltre essere richieste scrivendo alla mail campisolari@comune.pisa.it oppure telefonando ai numeri 050.910711 – 719 – 767-705.

Last modified: Aprile 11, 2026