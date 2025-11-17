Fulmine colpisce la cupola dell’Abbazia di San Bartolomeo: intervento dei Vigili del Fuoco

Written by admin• 3:43 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 10.55 in piazza San Bartolomeo, nel Comune di Capannoli, per un dissesto statico che ha interessato la cupola dell’Abbazia di San Bartolomeo. Nella mattinata un fulmine ha colpito la sommità della cupola, causando il crollo di alcune parti della struttura muraria.

Al momento dell’evento la chiesa era chiusa e non frequentata, e non si registrano feriti.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha effettuato le verifiche di competenza, operando anche con l’ausilio dell’autoscala. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale, il sindaco di Capannoli e i tecnici della Soprintendenza ai Beni Culturali.

Last modified: Novembre 17, 2025