Grande Sciapi, la corsa solitaria in vetta alla classifica marcatori continua

Pisa — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 17 novembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.
di Leonardo Miraglia
Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.
Campionato Eccellenza Toscana, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Davide Mearini
|Fratres Perignano 2019
|4
|VII
|Francesco Di Paola
|San Giuliano
|4
|VIII
Campionato Promozione Toscana, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Lorenzo Sciapi
|Mobilieri Ponsacco
|10 (3)
|I
|Gabriel Folegnani
|Saline
|4
|VII
|Eneri Taraj
|Mobilieri Ponsacco
|4
|IX
Campionato Prima Categoria Toscana, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Michael Ghelardoni
|Calci 2016
|6
|I
Campionato Prima Categoria Toscana, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Andrea Faraoni
|San Miniatto
|5
|III
|Mirko Maccari
|Stella Rossa
|4 (1)
|X
Campionato Prima Categoria Toscana, girone D
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Mirko Mori
|Geotermica
|7 (1)
|I
|Alessio Giorgi
|Atletico Etruria
|5
|IV
|Vincenzo Passalacqua
|Pomarance
|5
|V
|Francesco Cacciapuoti
|Selvatelle
|5
|VI
|Simone D’Amore
|Pecciolese
|4
|IX
|Filippo Bracci
|Capannoli San Bartolomeo
|4
|X
Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Fabio Melani
|Crespina Calcio
|8
|I
|Marco Puccioni
|Capanne Calcio
|8 (2)
|II
|Marco Collecchi
|San Prospero Navacchio
|7
|III
|Matteo Bahiti
|Porta a Lucca
|5 (1)
|IV
|Alessio Becherucci
|Castelfranco Calcio
|5 (1)
|V
|Alessio Moretti
|Crespina Calcio
|5
|VI
|Alessandro Bianco
|Crespina calcio
|4 (1)
|VII
|Diego Luperini
|Porta a Lucca
|4
|VIII
|Emanuele Covato
|Corazzano
|4
|IX
|Andrea Bianco
|Porta a Lucca
|3
|X
Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Luca Ciardelli
|Terricciola 1975
|8 (2)
|III
Campionato Terza Categoria Pisa, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Samuele Rosato
|Ponteginori 1929
|6
|I
|Gabriele Giannini
|Golena d’Arno
|6
|II
|Francesco Bertini
|Montefoscoli Calcio
|6 (3)
|III
|Davide Pettenon
|Marinese 1925
|5
|IV
|Jones Bohuam
|San Frediano Calcio
|5
|V
|Dario Piacenti
|Marinese 1925
|5
|VI
|Mirko Nastasi
|Golena d’Arno
|5 (1)
|VII
|Emanuele Fiumicelli
|Lajatico
|4 (2)
|VIII
|Luca Guerrini
|Montefoscoli Calcio
|4
|IX
|Thierno Birahim Sylla
|Nuova Popolare CEP
|4
|X
Campionato Terza Categoria Pisa, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Alessandro Bagnoli
|Ponte a Elsa 2005
|8 (3)
|I
|Alessio Cardini
|Marciana 2.0
|6
|II
|Claudio Paja
|Santacroce calcio
|5 (2)
|III
|Marco Vannozzi
|Atletico Le Melorie
|5 (2)
|IV
|Tommaso Giuntoli
|Monteserra
|5
|V
|Filippo Marchetti
|La Fornace
|5
|VI
|Manuel Ciolli
|Perignano
|4
|VIII
|Serigne Saliou Mbaye
|Stella Azzurra
|4
|IX
|Gianmarco Scattini
|Ponte a Elsa 2005
|3
|X
tutte le info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Novembre 17, 2025