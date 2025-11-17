Written by Novembre 17, 2025 3:23 pm Calcio dilettanti

Grande Sciapi, la corsa solitaria in vetta alla classifica marcatori continua

Pisa — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 17 novembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Campionato Eccellenza Toscana, girone A

NomeSquadraReti segnate Posizione
Davide MeariniFratres Perignano 20194VII
Francesco Di PaolaSan Giuliano4VIII

Campionato Promozione Toscana, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco10 (3)I
Gabriel FolegnaniSaline4VII
Eneri TarajMobilieri Ponsacco4IX

Campionato Prima Categoria Toscana, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20166I

Campionato Prima Categoria Toscana, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniatto5III
Mirko MaccariStella Rossa4 (1)X

Campionato Prima Categoria Toscana, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica7 (1)I
Alessio GiorgiAtletico Etruria5IV
Vincenzo PassalacquaPomarance5V
Francesco CacciapuotiSelvatelle5VI
Simone D’AmorePecciolese4IX
Filippo BracciCapannoli San Bartolomeo4X

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Fabio MelaniCrespina Calcio8I
Marco PuccioniCapanne Calcio8 (2)II
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio7III
Matteo BahitiPorta a Lucca5 (1)IV
Alessio BecherucciCastelfranco Calcio5 (1)V
Alessio MorettiCrespina Calcio5VI
Alessandro BiancoCrespina calcio4 (1)VII
Diego LuperiniPorta a Lucca4VIII
Emanuele CovatoCorazzano4IX
Andrea BiancoPorta a Lucca3X

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19758 (2)III

Campionato Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Samuele RosatoPonteginori 19296I
Gabriele GianniniGolena d’Arno6II
Francesco Bertini Montefoscoli Calcio6 (3)III
Davide PettenonMarinese 19255IV
Jones BohuamSan Frediano Calcio5V
Dario PiacentiMarinese 19255VI
Mirko NastasiGolena d’Arno5 (1)VII
Emanuele FiumicelliLajatico4 (2)VIII
Luca GuerriniMontefoscoli Calcio4IX
Thierno Birahim SyllaNuova Popolare CEP4X

Campionato Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 20058 (3)I
Alessio Cardini Marciana 2.06II
Claudio PajaSantacroce calcio5 (2)III
Marco VannozziAtletico Le Melorie5 (2)IV
Tommaso GiuntoliMonteserra5V
Filippo MarchettiLa Fornace5VI
Manuel CiolliPerignano4VIII
Serigne Saliou MbayeStella Azzurra4IX
Gianmarco ScattiniPonte a Elsa 20053X

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

