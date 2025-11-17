Grande Sciapi, la corsa solitaria in vetta alla classifica marcatori continua

Written by Leonardo Miraglia• 3:23 pm• Calcio dilettanti

Pisa — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 17 novembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Campionato Eccellenza Toscana, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Davide Mearini Fratres Perignano 2019 4 VII Francesco Di Paola San Giuliano 4 VIII

Campionato Promozione Toscana, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Lorenzo Sciapi Mobilieri Ponsacco 10 (3) I Gabriel Folegnani Saline 4 VII Eneri Taraj Mobilieri Ponsacco 4 IX

Campionato Prima Categoria Toscana, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Michael Ghelardoni Calci 2016 6 I

Campionato Prima Categoria Toscana, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Andrea Faraoni San Miniatto 5 III Mirko Maccari Stella Rossa 4 (1) X

Campionato Prima Categoria Toscana, girone D

Nome Squadra Reti segnate Posizione Mirko Mori Geotermica 7 (1) I Alessio Giorgi Atletico Etruria 5 IV Vincenzo Passalacqua Pomarance 5 V Francesco Cacciapuoti Selvatelle 5 VI Simone D’Amore Pecciolese 4 IX Filippo Bracci Capannoli San Bartolomeo 4 X

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G

Nome Squadra Reti segnate Posizione Fabio Melani Crespina Calcio 8 I Marco Puccioni Capanne Calcio 8 (2) II Marco Collecchi San Prospero Navacchio 7 III Matteo Bahiti Porta a Lucca 5 (1) IV Alessio Becherucci Castelfranco Calcio 5 (1) V Alessio Moretti Crespina Calcio 5 VI Alessandro Bianco Crespina calcio 4 (1) VII Diego Luperini Porta a Lucca 4 VIII Emanuele Covato Corazzano 4 IX Andrea Bianco Porta a Lucca 3 X

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H

Nome Squadra Reti segnate Posizione Luca Ciardelli Terricciola 1975 8 (2) III

Campionato Terza Categoria Pisa, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Samuele Rosato Ponteginori 1929 6 I Gabriele Giannini Golena d’Arno 6 II Francesco Bertini Montefoscoli Calcio 6 (3) III Davide Pettenon Marinese 1925 5 IV Jones Bohuam San Frediano Calcio 5 V Dario Piacenti Marinese 1925 5 VI Mirko Nastasi Golena d’Arno 5 (1) VII Emanuele Fiumicelli Lajatico 4 (2) VIII Luca Guerrini Montefoscoli Calcio 4 IX Thierno Birahim Sylla Nuova Popolare CEP 4 X

Campionato Terza Categoria Pisa, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 2005 8 (3) I Alessio Cardini Marciana 2.0 6 II Claudio Paja Santacroce calcio 5 (2) III Marco Vannozzi Atletico Le Melorie 5 (2) IV Tommaso Giuntoli Monteserra 5 V Filippo Marchetti La Fornace 5 VI Manuel Ciolli Perignano 4 VIII Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra 4 IX Gianmarco Scattini Ponte a Elsa 2005 3 X

