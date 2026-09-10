Fratelli d’Italia in festa a Castelfranco: atteso il ministro Lollobrigida

Written by Redazione• 1:06 pm• Castelfranco di Sotto, Pisa, Politica

CASTELFRANCO DI SOTTO – Sabato 12 settembre il Teatro Comunale di Castelfranco di Sotto ospiterà la Festa provinciale di Fratelli d’Italia Pisa. L’iniziativa prenderà il via alle 15 con tre tavoli tematici riservati agli iscritti.

Il tavolo degli eletti della provincia sarà presieduto da Emanuele Parravicini, quello dei circoli da Graziano Fiumalbi e quello dei responsabili dei dipartimenti territoriali da Silvia Silvestri.

Alle 16.30 si terrà la plenaria aperta al pubblico, con gli interventi del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, del consigliere regionale Diego Petrucci e del coordinatore provinciale Fabio Mini.

«La Festa provinciale sarà un’occasione per riunire eletti, circoli e dipartimenti territoriali, ma soprattutto per aprire un dibattito pubblico con i cittadini e i nostri sostenitori – afferma Mini –. Vogliamo ascoltare le esigenze delle famiglie e delle imprese del territorio».

La giornata si concluderà con un momento conviviale al ristorante Da Nando, in via di Poggio Adorno 56.

Last modified: Settembre 10, 2026