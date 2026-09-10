Il tesoro d’oro nascosto sotto le Logge dei Banchi torna a raccontare la Pisa Medievale

Written by Redazione• 1:08 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Monete d’oro, commerci mediterranei e un ritrovamento avvolto nel mistero. Sabato 12 settembre Pisa ospiterà la giornata di studio “Il Tesoro delle Logge dei Banchi. Monete auree per la storia di Pisa e del Mediterraneo medievale”, dedicata al prezioso tesoro monetale scoperto negli anni Trenta del Novecento durante i lavori per la realizzazione dei Bagni Cobianchi.

Storici, numismatici, archeologi ed esperti di archeometria analizzeranno ciò che le monete possono raccontare della Pisa del XIII secolo, delle sue relazioni economiche e politiche e dei rapporti con gli altri territori del Mediterraneo.

La giornata, curata da Monica Baldassarri dell’Università di Milano e dalla Società Storica Pisana, è organizzata con i Musei Nazionali di Pisa e il Museo Nazionale di San Matteo, con il sostegno della Fondazione Pisa e del Comune.

«Il ritrovamento ha un fascino dirompente – afferma l’assessore Filippo Bedini –: un tesoro antichissimo, nascosto per motivi ancora sconosciuti, venne scoperto dagli operai, alcuni dei quali tentarono di appropriarsene e finirono a processo. Una parte non fu mai recuperata. È un capitolo della storia pisana ancora troppo poco conosciuto».

I lavori inizieranno alle 9.30 a Palazzo Gambacorti con gli interventi dedicati alla scoperta, alla tutela e alla valorizzazione del tesoro, al contesto della Pisa duecentesca e alla diffusione delle monete auree, dai conii di Lucca ai tarì e agli augustali svevi.

Nel pomeriggio, dalle 15 al Museo Nazionale di San Matteo, l’attenzione si concentrerà sulla produzione e sulla circolazione dell’oro nel basso Medioevo, sull’augustale di Federico II, sulla nascita del fiorino fiorentino e sulle analisi archeometriche effettuate con il Cnr-Iccom di Pisa.

Alle 18 la giornata si concluderà con una visita, riservata ai partecipanti, alla sezione del museo che espone le monete del tesoro.

Last modified: Settembre 10, 2026