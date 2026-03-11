Franco Ricordi in Sala delle Baleari con la lezione-spettacolo “Le Donne e l’Amore fra Dante e Shakespeare”

Written by Redazione• 10:36 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Venerdì 13 marzo alle ore 17 la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa, ospiterà la lezione-spettacolo “Le Donne e l’Amore fra Dante e Shakespeare” con Franco Ricordi, filosofo, attore e regista teatrale.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati al mese di marzo e alla valorizzazione della figura femminile. Durante l’incontro Ricordi proporrà un approfondimento sul tema dell’amore nella Divina Commedia e nelle opere di William Shakespeare, accompagnando la riflessione con la recitazione di alcuni tra i passaggi più significativi dei due grandi autori.

L’evento sarà introdotto e presentato da Chiara Cini.

Il Comune di Pisa, attraverso l’assessorato alla cultura, invita la cittadinanza a partecipare: l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

All’organizzazione dell’iniziativa ha collaborato il Gruppo Millecolori.

Last modified: Marzo 11, 2026