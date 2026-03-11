Written by Marzo 11, 2026 10:41 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Pisa, alla Chiesa del Carmine un concerto dedicato alla musica sacra di Vivaldi

PISA- Un appuntamento con la grande musica sacra è in programma lunedì 16 marzo alle ore 21 nella Chiesa del Carmine di Pisa, in Corso Italia. La serata sarà dedicata alle composizioni di Antonio Vivaldi, tra le più intense e suggestive del repertorio barocco.

Il concerto proporrà, oltre al celebre “Gloria” per soli, coro e orchestra, anche due pagine meno frequentemente eseguite ma di grande valore musicale e spirituale: il Salmo “Nisi Dominus” per contralto e archi e il mottetto “In furore justissimae irae” per soprano e archi.

Un’occasione speciale per il pubblico pisano per ascoltare dal vivo alcune tra le più significative opere sacre del compositore veneziano e condividere una serata all’insegna della bellezza e della profondità della musica barocca.

