Francesca Astrei al Teatro Nuovo di Pisa con Io sono verticale

Written by admin• 10:31 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 15 febbraio alle ore 18 il Teatro Nuovo di Pisa ospita Io sono verticale, l’ultimo lavoro di Francesca Astrei, vincitrice del Premio Ubu 2025 come miglior attrice under 35.

Lo spettacolo dà voce a un Lazzaro inedito, sospeso tra il desiderio di restare e l’imposizione di rialzarsi. In scena prende forma una riflessione intensa sulla verticalità come fatica, più che come conquista, e sull’orizzontalità come possibile modo di restare vivi. In uno spazio essenziale, il dolore non è nemico ma presenza da ascoltare, compagno di viaggio e parte integrante dell’esistenza.

Ispirato anche ai versi di Sylvia Plath, Io sono verticale è un lavoro acclamato da pubblico e critica, vincitore del Premio della Giuria e del Premio Internazionale Yarts Project alla XI edizione di Direction Under 30 – Teatro Sociale di Gualtieri.

Francesca Astrei è inoltre finalista al Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2024 come miglior attrice emergente e vincitrice del FringeMI Festival 2023 con Mi manca Van Gogh.

Info spettacolo

Io sono verticale

Domenica 15 febbraio 2026 – ore 18:00

Teatro Nuovo di Pisa, piazza della Stazione 16

Biglietti

Intero 15 € | Soci Coop e convenzionati 13 € | “Scuola Amica” e dipendenti UNIPI 12 € | Studenti e universitari 10 € | Soci UICPI 13 € + accompagnatore gratuito

Biglietti su Ciaotickets e presso la biglietteria del teatro.

Per informazioni:

teatronuovopisa@gmail.com

392 3233535

www.teatronuovopisa.it

Last modified: Febbraio 9, 2026