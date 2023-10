Forza Italia: “Solidarietà allo Stato d’Israele, ferma condanna al gruppo terroristico di Hamas”

Scritto da admin• 9:01 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Una mozione per esprimere la totale e profonda solidarietà allo Stato d’Israele e al suo popolo, comprese le Comunità Ebraiche arriva da Forza Italia Pisa. Con una condanna ferma nei confronti delle azioni del gruppo terroristico di Hamas.

Nessun dubbio, dunque, per la capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia-UdC-PLI, Raffaella Bonsangue, che ha voluto stigmatizzare l’importanza di dare un segnale in questo senso, dopo che lo Stato di Israele è stato colpito da un brutale attacco terroristico nella notte del 7 ottobre 2023.

“Sono stati lanciati migliaia di missili da Gaza e poste in essere irruzioni militari nel territorio d’Israele che hanno provocato, quasi esclusivamente tra la popolazione civile, deliberatamente presa di mira, con oltre 1200 morti, migliaia di feriti e centinaia di dispersi,molti dei quali presi in ostaggio dai terroristi di Hamas” – ha sottolineato l’avvocato Bonsangue. “Una scia di sangue e di vittime innocenti accompagna la storia di Israele sin dalla sua fondazione.”

A fronte dell’ennesimo atto di odio portato avanti da Hamas, la capogruppo di Forza Italia tiene a evidenziare che, negli anni lo Stato Italiano ha creato solide e proficue relazioni con Israele, che hanno generato accordi molto importanti nei settori della formazione, dell’innovazione, dell’istruzione e altri ambiti.

“Le Comunità Ebraiche Italiane sono parte portante del nostro Paese” conclude la rappresentante di Forza Italia, “ed è quindi doveroso dare un segnale di vera vicinanza allo Stato di Israele e al suo popolo che, da sempre, sono oggetto di crimini atroci, ferma restando, ovviamente, la preoccupazione per la vita, la sicurezza, la salute di tutti i civili incolpevoli che si trovano nel teatro di guerra.

Auspichiamo che le potenze occidentali riescano ad evitare un’escalation delle dinamiche di conflitto per evitare le sofferenze di vittime innocenti”.

