Incidente fra due auto: quattro feriti tra cui una bambina

Scritto da admin• 7:41 pm• Pisa, Cronaca, Santa Maria a Monte, Tutti

SANTA MARIA A MONTE – La Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa è intervenuta alle ore 17.30 in Via Firenzuola, località San Donato, nel Comune di Santa Maria a Monte per incidente stradale. Il sinistro ha visto coinvolte due autovetture.



Lo scontro ha provocato il ferimento di tre persone. L’intervento della squadra, assistita dal personale sanitario del 118, è valso a estricare due delle tre persone ferite. Coinvolta anche una quarta persona, una bambina rimasta illesa ma ricoverata anch’essa per accertamenti.



Sul posto oltre i Vigili del Fuoco e il 118 anche i Carabinieri di San Miniato per i rilievi e l’accertamento delle cause dell’incidente.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 14, 2023