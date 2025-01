Forza Italia contro il pedaggio sulla Fi-Pi-Li: “Un Ulteriore problema per l’economia e la viabilità Toscana”

Written by admin• 10:21 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Roberto Sbragia – Consigliere provinciale Forza Italia Provincia di Pisa.

“Continuano gli incontri di Forza Italia con le associazioni di categoria”

“Una brutta “sorpresa politica” per i cittadini toscani sotto l’albero: il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha confermato pubblicamente la sua intenzione di proseguire con la creazione della società Toscana Strade. Noi di Forza Italia continuiamo a incontrare le associazioni di categoria e i cittadini per spiegare in modo chiaro e trasparente la nostra ferma opposizione all’introduzione del pedaggio sulla Strada di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li. Questa misura andrà a colpire duramente il settore degli autotrasporti e degli autobus turistici, con conseguenze negative sulla viabilità delle strade esterne alla Superstrada, che gli studi indicano come destinatarie di parte del traffico pesante. Il danneggiamento del tessuto economico, non solo toscano, è evidente, con effetti sul turismo, sull’industria conciaria e sulla moda. Il pedaggio non risolve i problemi, ma li aggrava, creando ulteriori difficoltà a livello occupazionale e di viabilità nei Comuni attraversati dalla Superstrada. Tuttavia, esistono ancora spazi tecnici e politici per fare un passo indietro.“, conclude Sbragia.

