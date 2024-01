Forza Italia: Congresso Provinciale a Pisa

Scritto da admin• 11:36 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dal Coordinamento di Forza Italia “Pisa proietta il proprio sguardo al futuro, valorizzando al contempo la ricca eredità storica. Il Congresso Provinciale, fissato per domenica 28 gennaio alle 10:00 presso il Grand Hotel Duomo di Pisa, si configura come un momento cruciale per consolidare la struttura organizzativa e riaffermare la dinamica presenza nel panorama politico pisano. Questo evento rappresenta un passo significativo verso l’approfondimento dei principi fondamentali di libertà, responsabilità e progresso, che Forza Italia perseguirà attivamente, si legge nel comunicato. Sarà anche l’occasione propizia per ascoltare le idee e le proposte dei nostri iscritti e sostenitori, fondamentali per il percorso futuro del partito. Durante il Congresso, affronteremo le sfide e le opportunità del territorio pisano, procedendo all’elezione del Coordinatore Provinciale e dei membri del Coordinamento Provinciale, in conformità con il nostro Regolamento per lo Svolgimento dei Congressi Provinciali. Questa scelta è cruciale per rinvigorire la struttura locale e garantire una rappresentanza attenta alle necessità della comunità. Prosegue la nota, il Congresso Provinciale di Forza Italia Pisa si propone come un momento di dibattito aperto e propositivo, essenziale per definire le direttive dell’azione politica nel breve e lungo termine”, conclude la nota stampa.

