Campo da basket rinnovato a San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Un rinnovato campo da basket presso gli spazi della scuola secondaria Nelson Mandela a San Giuliano Terme, l’opera ha goduto di un progetto valorizzazione del comune sangiulianese. Tra gli interventi condotti quello di una nuova illuminazione e nuove reti per i canestri. Disposta anche l’automazione del cancello di ingresso.

“La storia di questo restyling è nata grazie alla proposta di Tommaso, un nostro giovanissimo concittadino che ho avuto il piacere di incrociare in una delle scorse settimane in quella che definirei una situazione da “vita da Sindaco” ovvero, come spesso accade, ritrovarsi in un luogo pubblico ed essere fermato dai cittadini per ricevere segnalazione, richieste o semplicemente per un saluto – afferma il sindaco Sergio Di Maio -. Ebbene, mentre mi trovato a cena in un ristorante, il nostro piccolo cittadino si è avvicinato al tavolo consegnandomi un biglietto con le sue volontà ed ecco che abbiamo accontentato un senso civico che riempie il cuore, con un beneficio che coinvolge tutta la comunità”.

“A fianco delle grandi infrastrutture sportive che stiamo rinnovando, come ad esempio la piscina comunale di San Giuliano Terme interessata da un importante intervento di recupero, è importante pensare ai piccoli contesti, come campi da gioco o parchi giochi, luoghi fondamentali per il gioco all’aria aperta e per la socialità o spazi per l’attività fisica all’aperto come il calisthenics, sui quali abbiamo condotto diversi interventi in molte frazioni e località del nostro Comune, in questi anni e anche ultimamente, con nuove aree ludiche o per la vita all’aria aperta come per quelle adibite a picnic”, conclude Di Maio.

Per il campo da basket sono stabiliti anche gli orari di apertura nelle varie stagioni. Durante l’anno scolastico, per non interferire con le fasi della didattica, i giorni di fruibilità sono dal 15 settembre al 10 giugno dal lunedì al venerdì con orario dalle 16.30 alle 20 e il sabato e domenica dalle ore 8 alle 20; nel periodo estivo (11 giugno-14 settembre) apertura tutti i giorni dalle ore 8 alle 20.

