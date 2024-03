Firmata la convenzione fra Teatro Nuovo e Confesercenti Toscana

Scritto da Antonio Tognoli• 4:04 pm• Pisa, Attualità, Spettacolo, Tutti

PISA – Sottoscritta mercoledì 13 marzo presso la Sede del Teatro Nuovo posta in Piazza della Stazione a Pisa, una Convenzione fra il Teatro stesso rappresentato dal Direttore Artistico Carlo Scorrano e la CONFESERCENTI.TOSCANA (Sede di Pisa), rappresentata dal Responsabile Provinciale Claudio Del Sarto, che si prefigge di valorizzare le eccellenze del territorio attraverso un connubio fra Cultura ed Accoglienza.

L’accordo, avente efficacia dalla data odierna e durata annuale con rinnovo tacito alle medesime condizioni, salvo diverse richieste da ambo le parti, prevede che il Teatro Nuovo riconosca a tutti gli iscritti/tesserati alla CONFESERCENTI TOSCANA la possibilità di acquistare il biglietto degli spettacoli in cartellone ad un prezzo ridotto per la stagione 2023, con rinnovo annuale, così come CONFESERCENTI TOSCANA si impegna a garantire ai tesserati dell’Associazione “Binario Vivo” uno sconto pari al 10% sui servizi di Patronato/CAAF offerti dal medesimo Ente al Pubblico, previa iscrizione de parte della citata Associazione a CONFESERCENTI TOSCANA ed a versare la prevista quota associativa annuale.

Quale sia lo scopo ed obiettivo della Convenzione lo chiarisce Carlo Scorrano, sottolineando: “Ogni Teatro dovrebbe porsi la domanda su come possa dialogare con la città in cui è inserito, ragion per cui noi, come Teatro Nuovo ed in particolare da quest’anno, siamo andati a cercare tutte quelle realtà che sul territorio costituiscono un centro di rete reale fra cittadini, commercianti, Aziende e studenti universitari con l’idea che il Teatro possa comunicare con tutti gli altri settori e, nello specifico, abbiamo siglato quest’oggi con CONFESERCENTI un accordo di collaborazione che si prefigge, da una parte, di dare visibilità e segnalare gli spettacoli e gli eventi della stagione del Teatro Nuovo di Pisa e, dall’altra, fornire un risvolto pratico che sia visibile a tutti, concretizzato nello sconto che gli Associati di detto Ente avranno nell’acquisto dei biglietti a teatro e, di contro, gli Associati di “Binario Vivo” beneficeranno di identica agevolazione rispetto ai servizi di Patronato/CAAF svolti dalla Confesercenti. Ciò a rafforzare il nostro obiettivo di base“, conclude Carlo Scorrano, “che è quello di andare oltre il mero aspetto economico costituito dagli sconti, vale a dire cercare il più possibile di andare nella direzione del confronto e dell’incontro al fine di tematizzare insieme le eventuali problematiche, situazioni e fenomeni che coinvolgono la città, in quanto la Direzione Artistica di un Teatro si pone la domanda su quali spettacoli proporre a partire dalle esigenze della composizione cittadina, ragion per cui aver modo di incrementare l’interazione con le realtà territoriali ci permette, per quanto ovvio, di centrare un’offerta che sia maggiormente gradita al pubblico“.

Su come, viceversa, sia stata accolta la proposta di collaborazione avanzata dal Teatro Nuovo da parte di CONFESERCENTI TOSCANA, lo precisa il Responsabile Provinciale di Pisa Claudio Del Sarto, rilevando: “Ci troviamo per procedere alla sottoscrizione della Convenzione con il Teatro Nuovo, circostanza che ci rende particolarmente felici di fornire il nostro supporto e collegarci a questa importante realtà cittadina e non solo, attraverso un rapporto di collaborazione che prevede uno sconto del 10% sui nostri servizi di Patronato e CAAF offerti presso la nostra Sede di via San Martino, 1 a Pisa ed a favore di tutti gli Associati di “Binario Vivo” per la presente stagione oltre che per gli anni a venire, con ciò rappresentando un segnale concreto da parte dell’Ente a beneficio degli stessi“.

