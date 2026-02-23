Fiorentina – Pisa 1-0 12′ Kean

Written by admin• 5:26 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

FIRENZE – Sono in campo al “Franchi” Fiorentina e Pisa per l’anticipo della 26esima giornata del campionato di serie A EniLive.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Il tecnico svedese Oscar Hiljemark orfano ancora una volta del portiere Scuffet infortunato propone tra i pali ancora Nicolas, ma si gioca la carta Illing-junior. In attacco ballottaggio Stojilkovic vince il ballottaggio con Durosinmi. Davanti al portiere brasiliano la difesa è la medesima di quella schierata contro il Milan con le conferme di Bozhinov, capitan Caracciolo e Canestrelli. Sulla linea mediana ballottaggio Marin vince il ballottaggio con Aebischer e trova posto accanto al cileno Loyola. Sugli esterni spazio a destra al sempre positivo Touré, mentre a sinistra Angori ha la meglio su Leris. In attacco Illing-junior è schierato al fianco di Moreo conStojilkovic unica punta di ruolo.

QUI FIRENZE. Mister Vanoli (squalificato, in panchina va il suo secondo Cavalletto) in Conference ha schierato la Fiorentina 2, dando spazio alle seconde linee, fatta eccezione per Mandragora che questa sera sconta il turno di squalifica. La Viola non potrà disporre di Gudmundsson (che parte dalla panchina) ma recupera De Gea, che sarà regolarmente tra i pali. In difesa la coppia centrale è formata da Pongracic e Ranieri con Dodò e Parisi esterni bassi. Nel 4-3-3 iniziale il tecnico ex Venezia e Torino ritrova nel centrocampo a tre Ndour e Brescianini con la conferma di Fagioli come play. In attacco il tridente formato da Moise Kean, Salomon e Harrison.

IL PRIMO TEMPO. All’ingresso in campo delle due squadre, coreografia della curva della Fiorentina. Sono circa trecento i tifosi del Pisa al seguito della squadra nerazzurra al “Franchi”. La gara è aperta ai soli possessori della Tessera del Tifoso. Pisa in maglia gialla, Fiorentina con la classica maglia viola. Il calcio d’inizio è affidato al Pisa. Subito un cross di Touré, troppo su De Gea che blocca comodamente. Prime schermaglie, subito fallo di Marin nella tre quarti viola. La Fiorentina fa la partita, il Pisa chiude bene gli spazi in questo avvio. Il primo tiro verso la porta è della Fiorentina con un sinistro dai sedici metri di Kean che termina alto sopra la traversa. Pochi istanti dopo ci prova anche Ndour con Nicolas che respinge la conclusione rasoterra del centrocampista di Vanoli. Pisa schiacciato all’indietro che ci prova al 9′ con un’apertura cercata da Illing-junior con palla intercettata da Dodò. In attacco però rimane sempre la Fiorentina. Ci prova dal limite Brescianini, ma la sua conclusione è deviata in corner da Caracciolo. Al 12′ però la formazione di Vanoli passa in vantaggio: tiro cross di Dodò, palla che carambola su Canestrelli e arriva a Moise Kean che a due passi dalla porta non perdona Nicolas: 1-0. Pisa sotto. Il “Franchi” esulta. I nerazzurri provano ad uscire dal guscio. Loyola ci prova dalla distanza, ma il suo destro viene ribattuto. Poco dopo ci prova Touré, cross da destra deviato in angolo, che purtroppo non ha effetti. La Fiorentina gioca sulle ali dell’entusiasmo da sempre l’impressione di essere pericolosa: ci provano prima Fagioli (tiro ribattuto) e poi Dodò al volo, palla che sibila il palo alla sinistra di Nicolas che può solo osservare la traiettoria della sfera. Il Pisa non riesce ad imbastire un azione pericolosa. Su una rimessa laterale lunga di Canestrelli, Touré spizza di testa, ma Caracciolo non riesce a trovare la deviazione sottomisura. Poco dopo proprio il capitano nerazzurro è il primo ammonito della gara per un fallo su Moise Kean a centrocampo. Al 42′ Fiorentina ancora pericolosa sull’asse Brescianini – Kean, colpo di testa del centravanti viola, con palla alta sopra la traversa. La prima frazione si chiude dopo un solo minuto di recupero, con la Fiorentina in vantaggio per 1-0 sul Pisa.

IL SECONDO TEMPO. Triplo cambio nel Pisa ad inizio ripresa: dentro Aebischer, Meister e Durosinmi, fuori Stojilkovic, Illing-junior e Loyola. Dopo pochi secondi Dodò va giù in area, Mariani ammonisce per simulazione il numero due viola. Molto bravo il fischietto di Aprilia che vede il tuffo dell’esterno della Fiorentina. Pericolosi ancora i viola (6′) direttamente da una punizione di Fagioli dai 20 metri, respinta da Nicolas. Si vede anche il Pisa però in questa ripresa: da una bella palla recuperata da Meister a centrocampo, l’ex Rennes entra in area ma viene anticipato in scivolata da Ranieri. Sul proseguo dell’azione ne vien fuori un corner, dal quale Caracciolo di testa crea una buona occasione, svettando più in alto di tutti, palla ad un metro dal palo, che sfila a fondo campo. Peccato. Poco dopo il quarto d’ora viene ammonito anche Marius Marin per un fallo a centrocampo su Salomon. Al 64′ gran palla di Marin per Moreo, che entra in area da destra crossa in mezzo rasoterra, Ranieri salva tutto rifugiandosi in angolo. Dal corner palla spizzata da Dodò per la fuga in contropiede di Kean che si fa tutto il campo e alla fine viene fermato in ripiegamento da Marin. Nel frattempo al 66′ nel Pisa entra anche Cuadrado che rileva Touré. Il colombiano si fa subito notare per un paio di cross, che non vengono sfruttati dall’attacco nerazzurro.

FIORENTINA – PISA 1-0

FIORENTINA (4-3-3): 43 De Gea; 2 Dodò, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 65 Parisi; 27 Ndour, 44 Fagioli, 4 Brescianini; 17 Harrison, 20 Kean, 19 Solomon. A disp. 53 Christensen, 1 Lezzerini, 3 Rugani, 21 Gosens, 60 Kouadio, 15 Comuzzo, 29 Fortini, 62 Balbo, 63 Bonanno, 80 Fabbian, 10 Gudmundsson, 22 Fazzini, 91 Piccoli. All. Cavalletto (Vanoli squalificato)

PISA (3-4-2-1): 12 Nicolas; 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Touré (66′ 11 Cuadrado), 35 Loyola (46′ 17 Durosinmi), 6 Marin, 3 Angori; 19 Illing-junior (46′ 9 Meister), 32 Moreo; 81 Stojilkovic (46′ 20 Aebischer). A disp. 1 Semper, 34 Guizzo, 26 Coppola, 33 Calabresi, 39 Albiol, 7 Leris, 8 Hojholt 14 Akinsanmiro, 36 Piccinini, 10 Tramoni, 99 Lorran. All. Oscar Hiljemark

ARBITRO: Mariani della sezione di Aprilia (Assistenti Bindoni-Tegoni). Quarto uomo: Fabbri. VAR Gariglio AVAR Fourneau.

RETI: 12′ Kean (F)

NOTE: serata tiepida, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Caracciolo (P), Dodò (F), Marin (P). Angoli 2-3. Rec. pt 1′.

Last modified: Febbraio 23, 2026