Torna “TECNICA@MENTE”: all’I.I.S. “L. da Vinci – Fascetti”, dove la teoria incontra la pratica e nasce il domani

Written by Redazione• 7:15 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 11 aprile 2026, l’Istituto di Istruzione Superiore “L. da Vinci – Fascetti” apre le proprie porte per la seconda edizione di “TECNICA@MENTE”.

L’evento, promosso dal Consiglio di Istituto dopo il grande successo registrato nel 2025, si configura come un’importante occasione di scambio culturale e formativo tra il mondo della scuola e il territorio.

La manifestazione si articolerà in due momenti: una mattinata dedicata esclusivamente agli studenti (8:00 – 11:45) e un’apertura pomeridiana rivolta a ex allievi, famiglie e a tutta la cittadinanza, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Un parterre di ospiti d’eccezione

Il programma di quest’anno vanta collaborazioni di altissimo profilo, sottolineando il ruolo dell’Istituto come polo tecnologico e culturale di riferimento. Tra i momenti più attesi:

Officina e Meccanica: esposizioni di kart (dal motore termico all’elettrico) e auto d’epoca a confronto con la modernizzazione.

Finalità e merchandising

L’iniziativa non è solo una vetrina delle competenze acquisite dagli studenti, ma mira a rafforzare il legame tra la scuola e la comunità. Per l’occasione, sarà possibile prenotare il merchandising ufficiale dell’Istituto (felpe, T-shirt e cappellini nella versione aggiornata 2026) tramite il sito ufficiale; il ricavato sarà interamente devoluto al finanziamento di materiali didattici e attività per gli studenti.

Cultura e Letteratura: l’incontro “Leggere non serve a niente” (ore 15:30 – 16:30 presso l’HUB), che vedrà la partecipazione dello stimato scrittore Marco Malvaldi.

Scienza e Ricerca: il contributo di EGO (European Gravitational Observatory) con seminari e viaggi virtuali dedicati alle onde gravitazionali e alla “Big Bang Machine”.

Salute e Innovazione: la presenza dell’INAIL (Centro Protesi di Budrio) con esposizioni e seminari dedicati all’umanizzazione delle protesi e alla sicurezza.

Istituzioni e Forze dell’Ordine: interventi e simulazioni a cura della Marina Militare, della Guardia di Finanza (Sezione Aerea di Pisa) e dei Carabinieri (4° Nucleo Elicotteri), che illustreranno l’impiego della tecnologia al servizio del Paese. Presente anche UniPI con la Formula E.

Laboratori e attività didattiche

Cuore pulsante dell’evento rimangono le attività interne gestite da docenti e studenti. I visitatori potranno immergersi in:

Esperienze di volo: simulatori e laboratori aeronautici

simulatori e laboratori aeronautici Tecnologia applicata: robotica, automazione industriale, informatica (Vintage ArGames) e domotica

robotica, automazione industriale, informatica (Vintage ArGames) e domotica Scienze e Chimica: laboratori interattivi sui colori della chimica e le biotecnologie ambientali

Last modified: Aprile 7, 2026