Boxe. Domenica 12 Aprile il 5 “Memorial Piero del Papa” al PalaSport di Pisa

Written by Redazione• 6:52 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Domenica 12 Aprile andrà in scena al PalaSport “Carlesi” di Pisa la quinta edizione del Memorial “Piero Del Papa”. La Pugilistica “Galileo Galilei” prosegue la sua ormai consolidata programmazione, sostenuta da un pubblico caloroso e numeroso che non vede l’ora di veder gareggiare i propri concittadini.

Dopo il roboante successo della prima organizzazione dell’anno, svoltasi per la prima volta a Metato in collaborazione con il Boxing Team San Giuliano Terme, siamo ora pronti per questo nostro classico appuntamento, arrivato alla 5ª edizione, caratterizzato da un livello tecnico sempre più alto.

​L’evento è un sentito omaggio a Piero Del Papa. Per i più giovani, ricordiamo che Piero è stato un grande campione della Pugilistica Galilei, società con la quale ha percorso l’intera carriera: dalla vittoria del campionato italiano come dilettante, fino al professionismo, dove si è laureato campione d’Europa e ha sfidato i migliori a livello mondiale.

​La manifestazione avrà inizio alle ore 16:30 e prevede 10 incontri di pugilato olimpico. Sul ring saliranno 8 pugili della società di casa. Tra loro, grande attesa per Federica Pardini che, in vista del suo imminente passaggio al professionismo, affronterà, come di consueto, una dura avversaria: Sofia Calderini di Firenze, già vice campionessa d’Europa e attuale campionessa italiana di k1. Ad arricchire la serata, potremo ammirare le prestazioni dei fratelli Marocchini: Simone, peso massimo, e Samuele, superwelter, ormai protagonisti consolidati, oltre a Giorgio Albergo. Spazio anche alle “new entry”: Daniele Cantini, Samuele Beconcini e Artiom Pellegrini. Infine, non mancherà l’esibizione del “gioiellino” di casa, Kari Baron, di soli 14

anni. Parteciperanno all’evento, come sempre, anche il San Giuliano Boxing Team ,la Pugilistica Cascinese e la boxe Fusco di Calcinaia.

I nostri pugili hanno bisogno del calore e dell’incitamento di tutto il pubblico pisano.

​Vi aspettiamo domenica 12 aprile presso il Palazzetto dello Sport di Pisa alle ore 16:30 per una giornata di sport e festa. Uno spettacolo da non perdere, con i biglietti che saranno disponibili direttamente in loco.

Last modified: Aprile 7, 2026