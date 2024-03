Finisce con l’auto nel Canale dei Navicelli

Scritto da admin• 9:07 pm• Pisa, Attualità, Cronaca

PISA – Intervento congiunto dei Vigili del fuoco di Livorno, nucleo sommozzatori e squadra nautica portuale e di una squadra terrestre del comando di Pisa per soccorso ad una persona finita con l’auto nel Canale dei Navicelli da Via della Cornacchiaia in località Calambrone (Pisa).

Il conducente di anni 71 residente a Prato si era rifugiato sul tetto del mezzo e veniva recuperato dai Vigili del Fuoco ed affidato al personale sanitario presente sul posto che lo trasportava in codice giallo al Pronto Soccorso dì Livorno.

Last modified: Marzo 15, 2024