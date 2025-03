Filippo Inzaghi verso il Sassuolo: “Orgogliosi di giocare questa partita di vertice. Per batterli ci vuole un’altra partita perfetta”

Written by admin• 4:06 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

“L’augurio è quello di festeggiare insieme a Grosso qualcosa di importante alla fine della stagione”

PISA – Il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi ha incontrato i giornalisti alla vigilia della supersfida che vedrà opposti i nerazzurri alla capolista indiscussa del torneo di serie B, il Sassuolo.

di Giovanni Manenti

SERVONO CONFERME. “Penso che la squadra abbia già superato gli esami di laurea rispetto alle previsioni, ora ha solo l’obbligo di confermarsi senza passi indietro dobbiamo fare una grande partita e contro il Sassuolo deve essere una giornata di festa anche per il pubblico al quale sia noi che la società siamo orgogliosi di aver dimostrato che la squadra non era quella delle ultime due stagioni. Ce la andremo a giocare con le nostre armi“.

SOLBAKKEN E VIGNATO OUT. “Ho alcuni dubbi, che mi derivano dai giocatori, che si allenano con grande intensità, deciderò all’ultimo sapendo che potrò contare su tutti loro, come hanno dimostrato sabato, stanno tutti bene tranne Solbakken e Vignato che mancheranno anche contro il Sassuolo“.

ARBITRI DI NOI STESSI. “Non ci sono grandi differenze tra la parte tecnica, fisica e mentale nel preparare la fase finale del campionato, in questo momento quello che mi interessa maggiormente è vedere la crescita dei ragazzi che ora possono accarezzare un sogno e confermo che la gioia più grande sta nell’avere conquistato l’affetto di un pubblico straordinario che verrà in grande numero a sostenerci, non dovendo guardare ai risultati delle altre in quanto siamo per fortuna arbitri di noi stessi, un risultato che nessuno avrebbe previsto ad inizio stagione, il cui nostro primo obiettivo era quello di qualificarci per i playoff, un traguardo in pratica già raggiunto alla fine del girone di andata“.

ORGOGLIOSI DI GIOCARE QUESTA PARTITA. “Contro il Sassuolo dovremo essere orgogliosi di giocare questa partita di vertice, ricordando che incontriamo una squadra che ha fatto 62 punti e che è allenata da un tecnico come Grosso, con cui ho condiviso tante soddisfazioni da giocatore e mi sono confrontato molte volte in panchina, con la speranza di poter festeggiare insieme qualcosa di grande a fine stagione“.

I FRATELLI INZAGHI IN CAMPO IN CONTEMPORANEA. “Domani più che io e Simone soffriranno i miei a guardarci. Scherzi a parte anche se l’uno non potrà seguire l’altro speriamo di ottenere entrambi un risultato positivo“

