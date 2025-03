Fabio Grosso: “Ci aspetta un bello scontro fra due squadre che stanno disputando un ottimo campionato ed entrambe vorranno superarsi”

Written by admin• 3:16 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Sassuolo e Pisa, in programma sabato 1 marzo, ore 17,15 ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei neroverdi emiliani Fabio Grosso. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale “Sassuolo News”

di Maurizio Ficeli

Sulla partita: “Ci aspetta uno bello scontro tra due squadre che stanno disputando un ottimo campionato ed entrambe vorranno superarsi. Proveremo a resistere alle loro qualità mettendo in mostra le nostre. Dovremo fare gara piena e siamo pronti ad affrontare una sfida bella e stimolante”.

Gara tra una squadra tecnica e un’altra fisica: “Ci sono molte sfaccettature ed abbiamo molte sfaccettature, noi e loro, per fare quello che stiamo facendo, questo significa che abbiamo messo in campo tante qualità. Sono due squadre con belle risorse e che stanno facendo un bellissimo percorso e si vorranno preparare. Cercheremo di tamponare le loro qualità e cercare di tirare fuori le nostre perché abbiamo gli argomenti per metterli in difficoltà”.

Eventuale vittoria, decisiva o meno: “Semmai ci penseremo dopo, prima dobbiamo prepararci bene per caricarci di energia sapendo che ci sarà bisogno di presenza nel corso della gara per fare gara piena e superare gli avversari, poi sappiamo quello che può succedere ma cerchiamo di non lasciarci trasportare dalle cose che potrebbero succedere”.

Sassuolo in difficoltà con le big: “Se c’era bisogno di mettere uno stimolo in più…ma abbiamo abbastanza motivazioni per farne a meno. Sappiamo che è capitato così, ne abbiamo vinte anche tante altre, perché parlano i numeri ma vogliamo invertire questa tendenza e cercheremo di farlo domani”.

Indisponibili: “Per ora mancheranno solo Thorstvedt e Skjellerup, gli altri saranno a disposizione”.

Sul modulo 4231: “Può essere una delle soluzioni, in base alle caratteristiche dei ragazzi che vanno sul campo, ma poi muovi un giocatore e cambi modulo ma noi dobbiamo andare a cercare gli spazi sapendo che sono importantissimi quelli che iniziano ma abbiamo tante risorse da poter utilizzare a gara in corso”.

Da Pisa arriveranno in 6.000: “Questa è una domanda per i ragazzi allora. Noi siamo contenti del nostro ambiente, sappiamo che è un ambiente che ha vissuto tanti anni di A ed è stato abituato a questo tipo di palcoscenici ma ci teniamo i nostri tifosi, sappiamo che saranno numerosi e si faranno sentire. L’ambiente farà parte di questo scontro tra due squadre importanti”.

Errori da non ripetere rispetto all’andata: “Con loro devi stare in gara tutti i momenti perché quando sono sornioni diventano pericolosi però sanno sfruttare al meglio le palle inattive, è una squadra con esperienza e sta facendo bene. Sarà una partita difficile per entrambe, entrambe dovranno resistere alle sfuriate degli avversari e ci prepararemo noi per fare altrettanto”.

Riscattare il ko dell’andata può essere un ulteriore stimolo: “Se ne aggiungiamo troppi diventano eccessivi. Abbiamo argomenti per fare una grandissima partita, poi voi potete mettere un po’ di pepe in più. Noi vogliamo fare grandi gare, è un nostro obiettivo. È una responsabilità nei confronti della nostra proprietà, poi se voi volete aggiungere “.

Inzaghi dice Sassuolo già in A: “Ma lui lo dice spesso, l’ho sentito già diversi anni fa. So come ragiona, so anche che farà di tutto per fare risultato. Lui sa che noi faremo lo stesso nella gara di domani”.

Last modified: Febbraio 28, 2025